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أخبار العالم

قمة مصرية فلسطينية في القاهرة غدا قبيل اجتماع الجامعة العربية

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:37 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، سيلتقي غدا السبت، الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبيل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب.

وقال السفير اللوح إن القمة هدفها التشاور العميق بين الرئيسين حول خطة السلام الأمريكية، مشيرا إلى أن أبومازن يؤكد دائما أن ما يريده من الأشقاء العرب تأكيد الموقف العربي الذي يقول نقبل ما يقبله الفلسطينيون ونرفض ما يرفضونه، ونحن أصحاب الحق الشرعي والأصيل في فلسطين .

وأضاف السفير اللوح، إن هدف مشاركة ابومازن في اجتماع وزراء الخارجية العرب غدا السبت، هو صياغة موقف عربي واحد فيما يتعلق بالخطة الأمريكية للسلام، حيث سيستمع وزراء الخارجية إلى كلمة منه تؤكد الموقف الفلسطيني الرافض لهذه الخطة.

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