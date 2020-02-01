التعليم العالي في أسبوع.. عبد الغفار يطمئن على حالة الطلاب المصريين الدارسين في الصين.. وتفاصيل زيارة الوزير للولايات المتحدة الأمريكية

وزير التعليم العالي يوقع مذكرة تفاهم مع ائتلاف جامعات ولاية تكساس لخفض آثار الاحتباس الحراري





بروتوكول تعاون بين مركزي الاستشعار من البعد والقومي للبحوث





شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها إطلاق زيارة وزير التعليم العالي الولايات المتحدة الأمريكية.





ففي إطار العلاقات المتميزة التي تربط مصر بالولايات المتحدة الأمريكية، قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 22-31 يناير 2019 حيث تناول نشاط الوزير ما يلي:





وقع الوزير، مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي وجامعة ولاية أريزونا ومؤسسة سنتانا لإنشاء فرع للجامعة بجامعة الجلالة الأهلية:





كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي وجامعة ولاية أريزونا ومؤسسة سنتانا؛ لإنشاء فرع للجامعة بجامعة الجلالة الأهلية، والمزمع بدء الدراسة بها سبتمبر المقبل، وذلك بحضور د. محمد حمزة المستشار الثقافي ورئيس البعثة التعليمية المصرية بواشنطن، ونواب وعمداء كليات الجامعة المختلفة، والأساتذة الأمريكيين من أصل مصري وبعض الدارسين المصريين بالجامعة.

وقدم عبدالغفار عرضًا تفصيليًّا عن الوضع الحالي للتعليم العالي في مصر والتطلعات المستقبلية، وخطة الوزارة في تدويل التعليم العالي، وإنشاء فروع للجامعات الأجنبية في مصر، كما تم مناقشة أوجه التعاون والشراكة بين الوزارة والجامعة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.





واجتمع الوزير مع عمداء الكليات المختلفة؛ بهدف الإطلاع على البرامج التعليمية الجديدة، التي تتفق مع خطة الوزارة لإعداد خريج مؤهل لسوق العمل، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030.





وتفقد عبدالغفار المراكز البحثية بجامعة أريزونا، حيث تفقد معهد علوم الفضاء ومعهد التصميم الحيوي، نظرًا لكونهما من المراكز المتميزة في الجامعات الأمريكية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع ائتلاف جامعات ولاية تكساس.





كما تم الاتفاق علي زيادة تدريب شباب أعضاء التدريس بمستشفى أندرسون، ودعم التعاون البحثي بين الجامعات المصرية والمستشفى، كما تم مناقشة أطر التعاون الأكاديمي والبحثي، وزيارة عدد من أساتذة أندرسون للمستشفيات الجامعية.





وقدم الوزير عرضًا عن الوضع الحالي للتعليم العالي في مصر والتطلعات المستقبلية، وخطة الوزارة في تدويل التعليم العالي وإنشاء فروع الجامعات الأجنبية، واتسم اللقاء بالمناقشة الفعالة من الحضور ومناقشة سبل التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.





بينما وقع د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مذكرة تفاهم مع د. كينيز إيفانس رئيس جامعة لامار ورئيس مجلس أمناء ائتلاف جامعات ولاية تكساس وذلك في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية؛ وهذا بهدف تعزيز التعاون بين جامعات ولاية تكساس والجامعات الأهلية المصرية، وذلك بحضور د. محمد حمزة المستشار الثقافي ورئيس البعثة التعليمية المصرية بواشنطن، والسيدة روبين لرنر رئيس ائتلاف جامعات تكساس.





وخلال التوقيع قدم الوزير عرضا حول الوضع الحالي للتعليم العالي في مصر، والتطلعات المستقبلية وخطة الوزارة في تدويل التعليم العالي، وإنشاء فروع الجامعات الأجنبية بمصر.





كما تمت مناقشة آليات تدريس وإدارة واعتماد برامج التدريس عن بعد في جامعات تكساس، وإمكانية التعاون في المستقبل مع الجامعات المصرية.





جدير بالذكر أن ائتلاف جامعات تكساس يعد مؤسسة غير حكومية وغير هادفة للربح تهتم بالشراكة والتعاون الأكاديمي وتدويل التعليم العالي، ويتكون مجلس الائتلاف من 31 جامعة تقع في نطاق ولاية تكساس، ويهتم الائتلاف بدعم النواحي الأكاديمية والمنح والبرامج في هذه الجامعات.





وتلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول منح الدكتوراه المقدمة من جمهورية الصين الشعبية.





أشار التقرير إلى تنوع المجالات الدراسية لهذه المنح، والتي شملت التخصصات الآتية: (علوم الحاسب الآلي – بناء الشبكات المعلوماتية – علوم الهندسة البحرية – الميكانيكية – الكهربية – الهندسة الصناعية – العلاج الطبيعي – دراسة اللغة الصينية وآدابها).





وفي سياق آخر تلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حول الطلاب المصريين الدارسين بدولة الصين؛ لمتابعة أحوالهم عقب الإعلان عن انتشار فيروس "كورونا" بالصين.





وأشار التقرير إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة هؤلاء الطلاب، وكذا أعضاء هيئة التدريس بالصين، كما يتم التواصل بصفة مستمرة مع الطلاب الموجودين بمدينة "ووهان" للاطمئنان عليهم.





وأضاف التقرير أنه تم التواصل أيضًا مع السفير محمد البدري السفير المصري بالصين، وأفاد بأنه تم تسجيل جميع الطلاب على موقع السفارة المصرية بالصين لمتابعة أحوالهم بصفة مستمرة.





ايضا تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتور محمد بيومي زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، حول توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة والمركز القومي للبحوث.





واتفق الجانبان على التعاون في تفعيل نتائج الأبحاث والدراسات للهيئة البحثية في الجهتين؛ بهدف التقليل من الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على ظاهرة الاحترار العالمي (الاحتباس الحراري) والتخفيف من حدتها والعمل على إيجاد حلول لجميع الآثار المتوقعة القصيرة والطويلة الأجل للتغير للمنتخب.