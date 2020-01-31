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حوادث

حبس معلم لحيازته 420 شجرة بانجو بالأقصر

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:44 م
اشجار بانجو
اشجار بانجو
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شمس يونس

أمرت نيابة مركز إسنا جنوب الأقصر بحبس معلم 4 أيام على ذمه التحقيق بعد القبض علية بزراعته لنبات البانجو المخدر وسط زراعات الفول بأرضه.

 


وكان قد تلقى اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر أخطارا من مركز شرطة إسنا بقيام معلم بالمرحلة الابتدائية بإحدى مدارس مركز اسنا يدعى " م . ر " فى العقد الرابع من عمره مقيم بقرية القرايا يقوم  بزراعة أشجار البانجو المخدرة وسط زراعات الفول بأرضه.


وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة قام رجال مباحث شرطة إسنا بالقبض على المتهم وبحوزته فرد روسي و 8 طلقات رصاص و تم ضبط 420 شجرة نبات البانجو مزروعة بأرضه على مسافة 3 قراريط


تحرر محضر بذلك وتم عرض المتهم على النيابة

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