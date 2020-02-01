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ثقافة

هيئة الكتاب تصدر التراث الفكري لجمال حمدان

السبت 01/فبراير/2020 - 02:01 م
صدى البلد
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طارق موسى
أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د هيثم الحاج على ، كتاب التراث الفكرى لجمال حمدان تحرير د. فتحى محمد مصيلحى. 

يأتى هذا بمناسبة معرض القاهرة الدولي للكتاب المنعقد حاليا بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس وتحل عليه دولة السنغال ضيف شرف ،وتم اختيار المفكر والعالم جمال حمدان شخصية المعرض. 

يتالف الكتاب من أربعة أقسام يعكس الأول حمدان والتراث الأكاديمي، عطاء جمال حمدان فترة عمله بالجامعة وتضمن سبعة عروض لكتب وبحوث.

أما القسم الثاني بعنوان التراث الفكرى بين العربية والإسلامية فتضمن عروضا لعشرة كتب وبحوث.

فيما اختص القسم الثالث بالتراث الفكري لحمدان فى المصريات واحتوى على عروض لعشرة أعمال وخصص الجزء الأخير للمرتكزات الفكرية عند جمال حمدان وضم اثنتى عشرة أطروحة.

يقع الكتاب فى ٣٢٥ صفحة بسعر ٣٣ جنيها ، ومتوفر حاليا بجناح الهيئة المصرية العامة للكتاب بالمعرض.
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