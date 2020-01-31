بالبالطو الابيض.. نجاح جامعة الطفل بـ عين شمس في تعليم الصغار أساليب التمريض.. صور

أعلن ‎مركز تطوير المشروعات والابتكار والملكية الفكرية - بـ جامعة عين شمس إستمرار فعاليات جامعة الطفل بشكل منتظم وناجح.





وأكد ‎مركز تطوير المشروعات والابتكار والملكية الفكرية - بجامعة عين شمس أنه تم تقسيم الاطفال الملتحقين بجامعة الطفل ، الي مجموعتين ، كل مجموعة قامت بزيارات علي مدار اليومين الماضيين.





وأوضح ‎مركز تطوير المشروعات والابتكار والملكية الفكرية - بجامعة عين شمس ، أن المجموعة الاولى من الاطفال زارت كلية التمريض و استقبلتهم عميدة الكلية د. سحر موسي والوكلاء و اعضاء هيئة التدريس ، حيث تم تقديم محاضرة تعريفية عن الكلية و تاريخها و اقسامها ، ثم تم توزيعهم في معمل بقسم تمريض صحة المجتمع ليتعرفوا علي اهم الاسعافات الاولية التي يواجهها الانسان في حياته وكيفية عمل المُساعدات المبدئية التي تُقدّم للإنسان المُصاب بمرض أو حادث مُفاجئ من أجل الحِفاظ على حياة المُصاب ومنع حدوث أي مُضاعفات حين نقله الي المستشفي ، كما تعلم الاطفال كيفية التغلب علي حالات الكسور و النزيف و الجروح و التنفس الصناعي وهذا من خلال تطبيق الاطفال عمليا مع زملائهم و علي المجسمات والعرائس التعليمية .





أما المجموعة الثانية من الاطفال قاموا بزيارة كلية العلوم قسم علم الحيوان ، وتضمنت الزيارة محاضرة عن صفات بعض الكائنات الحية و ترتيب ظهورها علي سطح الارض حتي خلق الانسان ، و كيفية تحنيط الحيوانات واسباب انقراضهم وبعض المعلومات العامة عن بعض الكائنات الغريبة علي سطح الارض ، واعتمدت هذه المحاضرة على العديد من الانشطة والمسابقات العلمية وزيارة لمتحف الحيوانات التي تم تحنيطها منذ سنوات طويلة مثل النعام - القرد - الاسماك - البجعة - اجنة لحيوانات مختلفة -الصقر .





ثم اجتمع اطفال المجموعتين في محاضرة عن الانسانيات ، حيث تعرفوا علي موضوعات هذا المجال منها حقوق الطفل والانسان والحرية المساواة بين الناس مهما اختلفت الاجناس و الاديان والسلوكيات التي يجب اتباعها للمحافظة على الحقوق وتأدية الواجبات ، و دارت العديد من المناقشات والمحاورات في العديد من القضايا الاجتماعية والانسانية بين الطلاب والمحاضر ، مع حرية ابداء ارئهم بشكل ديمقراطي وكان هذا من خلال عمل بعض الانشطة التي تنمي روح التعاون والعمل في فريق



