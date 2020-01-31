أنا لسة حي.. الصحفي أحمد منير ينفي شائعة وفاته

قال الكاتب الصحفي "احمد منير"، الذي اشيع انه توفي في الحادث مع الصحفية "زكية هداية" وزميلها "أحمد منسي" ، انه لم يكن معهما بالحادث.





واوضح " احمد منير" في تصريحه لـ"صدى البلد" أنه فوجئ بأنه تم تداول خبر وفاته برفقة خبر وفاة زميلته زكية هداية وأحمد منسي، مما اثر هذا الامر حفيظته وذهوله لكونه لا يزال على قيد الحياة.

وأفاد " أحمد أنه كان في الأسكندرية من عدة أيام وعاد ولم يكن كما يشاع مع زكية وأحمد في نفس يوم الحادث، ولكن البعض ربط وجوده بالاسكندرية بالحادث الذي وقع لزميليه المتوفيين في حادث السير بالإسكندرية.

واشار "احمد منير" أنه تلقى العديد من المكالمات من قبل اصدقائه يبلغونه بخبر وفاته وهو في حالة استغراب لكونه على قيد الحياة، لافتًا إلى أنه كان على علاقة قوية بالزميلة الراحلة زكية والزميل الراحل أحمد منسي، اللذين حزن كثيرًا على خبر وفاتهما.





والجدير بالذكر ان الصحفية زكية هداية بالبوابة نيوز وأحمد منسي بجريدة المال توفيا في حادث سير بالإسكندرية وسيتم استخراج تصاريح الدفن وخروجهما من مستشفى العلمين عقب وصول أسرتيهما.