برلمانى يحذر من استيراد السجاير من الصين لهذا السبب

قال عمرو الجوهري عضو مجلس النواب، إن السياحة الصينية في مصر ليست كبيرة بشكل الذي يؤثر علينا اقتصاديا، وأغلب السياحة تكون من أوروبا وهي عمود السياحة المصرية وهي غير محظورة تمامًا بحريا أو جويًا.
وأكد "الجوهري" فى تصريحات
لـ"صدى البلد"، أن قرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمراجعة المستندات
البيطرية الخاصة بالموقف الوبائي للحيوانات بالمناطق الواردة منها المنتجات ذات
الأصل الحيواني التي يمكن أن تكون ملوثة بفيروس كورونا أو فيروس إنفلونزا الطيور يمنع دخول المنتجات
الحيوانية التي هي السبب الأساسي في انتشار الوباء وأن المشكلة في السلع الغذائية
التي تسبب في نقل الفيروس.
وحذر النائب من الصادرات القادمة من
الصين، مطالبًا بالمراجعة القوية على جميع صادرات السلع الغذائية وغيرها وخصوصًا السجائر
التي تقوم مصر باستيرادها من الصين.
وأكد النائب أنه فى حالة وقف استيراد السلع من الصين سيساهم ذلك في تشغيل جميع المصانع المغلقة وغيرها لزيادة الإنتاج مما يساهم في توفير فرص عمل.
يأتى ذلك بعد أن طالبت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في خطاب موجه لمفتشيها في مختلف الموانئ على مستوى الجمهورية بمراجعة المستندات البيطرية الخاصة بالموقف الوبائي للحيوانات بالمناطق الواردة منها المنتجات ذات الأصل الحيواني التي يمكن أن تكون ملوثة بفيروس كورونا أو فيروس إنفلونزا الطيور.