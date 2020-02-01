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برلمان

برلمانى يحذر من استيراد السجاير من الصين لهذا السبب

السبت 01/فبراير/2020 - 02:28 ص
السجاير المستوردة
السجاير المستوردة - أرشفية
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القسم السياسي

قال عمرو الجوهري عضو مجلس النواب، إن السياحة الصينية في مصر ليست كبيرة بشكل الذي يؤثر علينا اقتصاديا، وأغلب السياحة تكون من أوروبا وهي عمود السياحة المصرية وهي غير محظورة تمامًا بحريا أو جويًا.


وأكد "الجوهري" فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمراجعة المستندات البيطرية الخاصة بالموقف الوبائي للحيوانات بالمناطق الواردة منها المنتجات ذات الأصل الحيواني التي يمكن أن تكون ملوثة بفيروس كورونا  أو فيروس إنفلونزا الطيور يمنع دخول المنتجات الحيوانية التي هي السبب الأساسي في انتشار الوباء وأن المشكلة في السلع الغذائية التي تسبب في نقل الفيروس.


وحذر النائب من الصادرات القادمة من الصين، مطالبًا بالمراجعة القوية على جميع صادرات السلع الغذائية وغيرها وخصوصًا السجائر التي تقوم مصر باستيرادها من الصين.


وأكد النائب أنه فى حالة وقف استيراد السلع من الصين سيساهم ذلك في تشغيل جميع المصانع المغلقة وغيرها لزيادة الإنتاج مما يساهم في توفير فرص عمل.


يأتى ذلك بعد أن طالبت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في خطاب موجه لمفتشيها في مختلف الموانئ على مستوى الجمهورية بمراجعة المستندات البيطرية الخاصة بالموقف الوبائي للحيوانات بالمناطق الواردة منها المنتجات ذات الأصل الحيواني التي يمكن أن تكون ملوثة بفيروس كورونا  أو فيروس إنفلونزا الطيور.


وجاء نص الخطاب: أنه نظرا لظهور مرض كورونا المستجد فى الصين وظهور حالات لمرض إنفلونزا الطيور في أوكرانيا، وانطلاقا من دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تحقيق متطلبات سلامة الغذاء للحفاظ علي صحة المواطنين فيما يخص الرقابة علي تداول الغذاء ، يتم التنبيه علي مفتشي الهيئة القومية بالموانئ البحرية والجوية والبرية بالإجراءات التالية في شأن رسائل السلع الغذائية ذات الأصل الحيواني غير المعاملة حراريا من اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتها الواردة من الصين وأوكرانيا.


 وأوضح الخطاب أن مسئوليات الحجر البيطري تتضمن مراجعة المستندات البيطرية الخاصة بالموقف الوبائي للحيوانات بالمناطق الواردة منها المنتجات ذات الأصل الحيواني التي يمكن أن تكون ملوثة بفيروس كورونا  أو فيروس إنفلونزا الطيور.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين، وانتشر في العديد من مناطق العالم يشكل حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن إعلان حالة الطوارئ لا يستدعي المبالغة في رد الفعل.

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