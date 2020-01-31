حماية المستهلك يضبط مصنعا غير مرخص لإنتاج العصائر البودرة

صرح د. راضي عبد المعطى رئيس جهاز حمايه المستهلك انه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بتفعيل المنظومه الرقابية لضبط الأسواق وبرنامج الحكومه الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الاجراءات اللازمه لضبط الاسواق ومواجهه ايه ممارسات سلبيه ضارة بحقوق المستهلكين وما وجه به الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخليه بشأن التنسيق بين جهاز حمايه المستهلك والأجهزة المعنيه فى هذا الشأن؛ تم شن حمله رقابيه موسعه بمحافظة الفيوم بالتنسيق بين الفرع الاقليمى لجهاز حمايه المستهلك بالمحافظة وقسم شرطه مباحث التموين.





أشار عبد المعطى ان الحمله أسفرت عن ضبط 44640 الف كيس عصير بودرة بوزن حوالى 892 كجم بودرة عصير تام الانتاج بالاضافه الى كميه كبيرة من الخامات الخاصه بالانتاج والتشغيل ( 25كجم ملح ستريد لا مائي – 10 كجم مكسبات طعم – رول اكياس تعبئه حوالى 3 كجم مدون عليه علامات تجاريه مقلدة لشركات كبيرة )

ايضًا تم ضبط عدد 30 كرتونه فارغه للتعبئه تحمل علامات تجاريه لشركات معروفة.





وأوضح رئيس الجهاز انه تم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه حيال المخالفات المشار اليها واحاله الواقعه للنيابه العامه لاتخاذ شئونها .





كما أكد على ان الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهه كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية وأنه يعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية والأجهزة الرقابية المختصة.





أشار رئيس الجهاز أن حملات الجهاز بكافة فروعه الاقليمية بالتنسيق مع الجهات المعنيه من خلال سيارات الضبطيه القضائيه مستمرة بالاسواق والمناطق التجاريه المختلفه لضبط الأسواق وتفعيل اجراءات الرقابه فضلًا عن اجراءات التوعيه لجمهور المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز.





ويهيب رئيس جهاز حمايه المستهلك بالمواطنين الابلاغ عن أيه ممارسات سلبيه ضارة بالمستهلك او أيه معلومات بشأنها ، مؤكدًا على أهميه تفعيل الرقابه المجتمعيه فى اطار متواز مع الرقابه المؤسسيه التى تستهدف ضبط المنظومه الاستهلاكيه.





وعلى جانب آخر وجه عبد المعطى رساله للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونيه وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عاليه والإمتناع عن أى ممارسات سلبيه تضر المستهلك مؤكدا ان القانون سيطبق على كافه المخالفين.