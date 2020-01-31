سيدة تختنق حتى الموت أمام ابنتها أثناء تناول الطعام.. وهذه آخر كلماتها

في واقعة محزنة، اختنقت سيدة بريطانية في السابعة والأربعين من عمرها حتى الموت على نحو مفاجئ أثناء تناول الطعام برفقة ابنتها.





وسلط تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أن هذه السيدة "كارين هوبكنز" كانت تتناول الطعام برفقة ابنتها "ريانون إيفانز" في أحد المطاعم بمنطقة "ساوث ويلز" في المملكة المتحدة، عندما بدأت تختنق وقالت "أنا راحلة.. أنا راحلة"، قبل أن تسقط على الأرض.





وفشلت محاولات الابنة والمسعفين لإنقاذ حياة هذه السيدة، وتم إعلان وفاتها بعد 25 دقيقة من استدعاء سيارة الإسعاف.





وكشفت الابنة عن تفاصيل ما حدث موضحة أنها لاحظت أثناء تناولهما الطعام أن والدتها كانت تمضغ شيئًا ما لوقت طويل ثم ابتلعته، وبعد وقت قصير بدأت تصاب بسعال وأخذت تضرب على صدرها.





وعندما سألتها "إيفانز" عما إذا كانت بخير، تبين لها أن والدتها غير قادرة على التحدث لأنها كانت تختنق، ومن ثم قامت بضربها على ظهرها، قبل أن يتدخل أحد المتواجدين بالمطعم كي يحاول مساعدتها، لكن دون جدوى حيث سقطت أرضًا بعد ذلك، ولم تكن تستجيب.





وأخذت الابنة تصرخ مطالبة أيا من الموجودين بالاتصال بالنجدة، وحاول المسعفون إنعاشها لدى وصولهم، وتبين أنها عانت من سكتة قلبية، وباءت محاولات إنقاذ حياتها بالفشل، وتم إعلان وفاتها في نهاية المطاف.



