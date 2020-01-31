AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

سيدة تختنق حتى الموت أمام ابنتها أثناء تناول الطعام.. وهذه آخر كلماتها

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:20 م
سيدة تختنق حتى الموت
سيدة تختنق حتى الموت أمام ابنتها أثناء تناول الطعام
Advertisements
هدير علاء
في واقعة محزنة، اختنقت سيدة بريطانية في السابعة والأربعين من عمرها حتى الموت على نحو مفاجئ أثناء تناول الطعام برفقة ابنتها.

وسلط تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أن هذه السيدة "كارين هوبكنز" كانت تتناول الطعام برفقة ابنتها "ريانون إيفانز" في أحد المطاعم بمنطقة "ساوث ويلز" في المملكة المتحدة، عندما بدأت تختنق وقالت "أنا راحلة.. أنا راحلة"، قبل أن تسقط على الأرض.

وفشلت محاولات الابنة والمسعفين لإنقاذ حياة هذه السيدة، وتم إعلان وفاتها بعد 25 دقيقة من استدعاء سيارة الإسعاف.

وكشفت الابنة عن تفاصيل ما حدث موضحة أنها لاحظت أثناء تناولهما الطعام أن والدتها كانت تمضغ شيئًا ما لوقت طويل ثم ابتلعته، وبعد وقت قصير بدأت تصاب بسعال وأخذت تضرب على صدرها.

وعندما سألتها "إيفانز" عما إذا كانت بخير، تبين لها أن والدتها غير قادرة على التحدث لأنها كانت تختنق، ومن ثم قامت بضربها على ظهرها، قبل أن يتدخل أحد المتواجدين بالمطعم كي يحاول مساعدتها، لكن دون جدوى حيث سقطت أرضًا بعد ذلك، ولم تكن تستجيب.

وأخذت الابنة تصرخ مطالبة أيا من الموجودين بالاتصال بالنجدة، وحاول المسعفون إنعاشها لدى وصولهم، وتبين أنها عانت من سكتة قلبية، وباءت محاولات إنقاذ حياتها بالفشل، وتم إعلان وفاتها في نهاية المطاف.

وتبين من خلال فحص ما بعد الوفاة أنها توفيت نتيجة تأثير نقص الأكسجين الناتج عن انسداد مجرى الهواء.
سيدة تختنق حتى الموت أمام ابنتها أثناء تناول الطعام.. وهذه آخر كلماتها
سيدة تختنق حتى الموت أمام ابنتها أثناء تناول الطعام.. وهذه آخر كلماتها
سيدة تختنق حتى الموت أمام ابنتها أثناء تناول الطعام.. وهذه آخر كلماتها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنقاذهما من بيت رعب.. طفلتان تتناولان ورق حائط بسبب إهمال الأم

عيد ميلاد كاد يتحول لجنازة.. خمسيني ينجو بمعجزة بعد توقف قلبه 5 مرات

بسبب فيديو على يوتيوب.. طفلة تنقذ حياة والدتها بعد إصابتها بنوبة صرع

أم تترك طفلتها بمفردها لمدة أسبوع حتى ماتت جوعًا.. فكان هذا عقابها

إهمال زوجة يودي بحياة شريك حياتها المصاب بالخرف.. تفاصيل مؤلمة

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل زيزي البدراوي.. تعرف على عدد زيجاتها

شاهد.. لحظة وفاة رجل بفيروس كورونا في شارع بمدينة ووهان الصينية

أمن الجيزة: العثور على 5 جثث داخل شقة في عقار تحت الإنشاء بأكتوبر

رسميا.. مصر والسودان وإثيوبيا يتفقون على 3 نقاط بينها ملء سد النهضة على مراحل

شاهد.. أول تذكرة لمباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي

شاهد.. حيلة ذكية من سائق تاكسي فى الصين لتجنب عدوى كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تختنق حتى الموت أمام ابنتها أثناء تناول الطعام.. وهذه آخر كلماتها

شاهد.. حيلة ذكية من سائق تاكسي فى الصين لتجنب عدوى كورونا

مدرب منتخب الصالات: نسعى للفوز على موزمبيق فى أمم إفريقيا.. صور