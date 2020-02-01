غادة نافع: أمي أقوي «single mother» وبابا أتجوز 13 مرة

قالت الفنانة غادة نافع، إن والدتها عمرها كله سينجل مازر، وكانت تمتلك شخصية قوية تربي وتعمل وتنتج أفلاما.





وأوضحت نافع خلال برنامج «معكم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، أن والدتها تعرف على والدها خلال ذهابها إلى المخابرات العامة للحصول على قصة تصلح لفيلم؛ منوهة أن والدها كان يعمل بالمخابرات.





وأشارت نافع، أن زواج والديها لم يستمر طويل وكان مصيره الطلاق، مرددة: «بابا كان وسيم وشقي وماما كانت بتغير عليه بس متبينش وبعد الطلاق اتجوز 13 مرة».





وتابعت نافع أن والدتها كانت منظمة جدا وكانت تحتفظ بكل الصور والتحف والانتيكات الخاصة بها، لدرجة أن المكان الموجود بها الذكريات الخاصة بها كان ممنوع أن يدخلها أحد.





وأضافت نافع أن والدتها لم تتزوج إلا مرة واحدة فقط من أبيها ايهاب نافع، وكانت حريصة على أن تكون علاقتها قوية وجيدة بوالدها رغم الانفصال بيهم.





وحكت نافع، أن علاقة والديها حتى بعد الطلاق كانت جيدة، منوهة أن والدها الممثل ايهاب نافع كان يصحب زوجاته خلال زيارته إليهم في المنزل وكانت والدتها تعاملهم بكل ود.