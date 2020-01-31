AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

معلومات هامة لحماية بياناتك البنكية من السرقة.. فيديو

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:33 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
Advertisements
محمد حليم قنديل

قال الدكتور وليد حجاج خبير أمن معلومات، إن  يجب عدم إظهار بيانات الكارت الائتماني عند عملية الشراء نظرا لكثرة عمليات النصب التي تحدث من خلال تلك عمليات الشراء.

وأضاف الدكتور وليد حجاج خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "مانشيت" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن المعلومات البنكية للعملاء تكون مؤمنة بشكل دقيق.

وتابع: أن هناك بعض التصرفات يقوم بها العملاء قد تتسبب فى وقعهم لعملية اختراق لبيانات كروتهم الائتمانية.

 

وأعطى الدكتور وليد حجاج بعض النصائح لحاملي البطاقات الائتمانية، مضيفا أنه يجب استخدام البطاقات الائتمانية في حالات الطوارئ فقط.

 

وأشار إلى أنه يجب أن يكون رصيد البطاقة الائتمانية الذي نستخدمها فى عمليات شراء الأونلاين يكون مبلغا بسيطا، موضحا أنه يجب أن نضع استيكر على الأرقام الموجودة على ظهر البطاقة حتى لا يراهم أحد ويستخدمهم مرة أخرى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل تطبيق المحمول الجديد لـ بنك SAIB

استخدمها في الشراء عبر الإنترنت.. ضبط شخص استولى على بيانات بطاقات ائتمان لمواطنين

خبير أمن معلومات: الواتس والفيسبوك لا يعملان من أجل المال.. فيديو

أمازون تخطط لمساعدة العملاء على الشراء من المتاجر بمجرد التلويح باليد

ماستر كارد تمنح بنك القاهرة جائزة الأسرع نموا للبطاقات الائتمانية 2019

تعرف على البنك الذى منحته ماستر كارد جائزة الأسرع نموا فى البطاقات الائتمانية

ترشيحاتنا

في اتصال مع آبي أحمد.. ترامب يعرب عن تفاؤله بقرب الاتفاق بشأن سد النهضة

شاهد.. حيلة ذكية من سائق تاكسي فى الصين لتجنب عدوى كورونا

شاهد.. لحظة وفاة رجل بفيروس كورونا في شارع بمدينة ووهان الصينية

احترموا بنات الناس ..رضوى الشربيني: أبو تورتة وأبو شنب فيونكة أشباه رجال

في ذكرى رحيل زيزي البدراوي.. تعرف على عدد زيجاتها

ليلة وفاة خالد بشارة ورحاب بدر.. السيارة المرسيدس للمدير التنفيذي لأوراسكوم تهشمت على الدائري.. والصحفية عثر عليها مشنوقة على سريرها في المعادي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حيلة ذكية من سائق تاكسي فى الصين لتجنب عدوى كورونا

مدرب منتخب الصالات: نسعى للفوز على موزمبيق فى أمم إفريقيا.. صور

تغريم قائد سيارة 100 جنيه إسترليني بسبب نوبة عطس.. صور