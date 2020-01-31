معلومات هامة لحماية بياناتك البنكية من السرقة.. فيديو

قال الدكتور وليد حجاج خبير أمن معلومات، إن يجب عدم إظهار بيانات الكارت الائتماني عند عملية الشراء نظرا لكثرة عمليات النصب التي تحدث من خلال تلك عمليات الشراء.

وأضاف الدكتور وليد حجاج خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "مانشيت" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن المعلومات البنكية للعملاء تكون مؤمنة بشكل دقيق.

وتابع: أن هناك بعض التصرفات يقوم بها العملاء قد تتسبب فى وقعهم لعملية اختراق لبيانات كروتهم الائتمانية.

وأعطى الدكتور وليد حجاج بعض النصائح لحاملي البطاقات الائتمانية، مضيفا أنه يجب استخدام البطاقات الائتمانية في حالات الطوارئ فقط.

وأشار إلى أنه يجب أن يكون رصيد البطاقة الائتمانية الذي نستخدمها فى عمليات شراء الأونلاين يكون مبلغا بسيطا، موضحا أنه يجب أن نضع استيكر على الأرقام الموجودة على ظهر البطاقة حتى لا يراهم أحد ويستخدمهم مرة أخرى.