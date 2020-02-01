طلاب زراعة القاهرة يقدمون روشتة للوقاية من فيروس كورونا

قدم اتحاد طلاب كلية الزراعة بجامعة القاهرة، روشتة كاملة للوقاية من فيروس الكورونا، الذي صار خطر يهدد العديد من دول العالم، بعدما خرج الوباء من الصين منطلق لعدد من الدول الأوروبية والأسياوية، ذلك وقد نوه اتحاد طلاب كلية الزراعة بجامعة القاهرة، إلي أن أعراض الإصابة بذلك الفيروس مشابهة لعدد كبير من الأمراض الرؤية المعروفة، حيث يشعر المريض بضيق شديد في التنفس وممكن ان يؤدي لإلتهاب رئوي حاد ليسبب في النهاية بوفاة المريض.
وأشار الأتحاد عبر صفحتهم الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلي أن الفيروس ينتقل عبر رزاز السعال والمصافحة بالأيدي، فصلا عن أستنشاق الهواء الملوث ولمس الأسطح الوسخة، مشددين علي ضرورة الوقاية من ذلك الفيروس الخطير، من خلال لبس الأقنعة، الأهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين جيدا.