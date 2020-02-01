AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

طلاب زراعة القاهرة يقدمون روشتة للوقاية من فيروس كورونا

السبت 01/فبراير/2020 - 03:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
خالد محيي الدين
قدم اتحاد طلاب كلية الزراعة بجامعة القاهرة، روشتة كاملة للوقاية من فيروس الكورونا، الذي صار خطر يهدد العديد من دول العالم، بعدما خرج الوباء من الصين منطلق لعدد من الدول الأوروبية والأسياوية، ذلك وقد نوه اتحاد طلاب كلية الزراعة بجامعة القاهرة، إلي أن أعراض الإصابة بذلك الفيروس مشابهة لعدد كبير من الأمراض الرؤية المعروفة، حيث يشعر المريض بضيق شديد في التنفس وممكن ان يؤدي لإلتهاب رئوي حاد ليسبب في النهاية بوفاة المريض.


وأشار الأتحاد عبر صفحتهم الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلي أن الفيروس ينتقل عبر رزاز السعال والمصافحة بالأيدي، فصلا عن أستنشاق الهواء الملوث ولمس الأسطح الوسخة، مشددين علي ضرورة الوقاية من ذلك الفيروس الخطير، من خلال لبس الأقنعة، الأهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين جيدا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

د.سعاد شريف تكتب: عودة فيروس الكورونا

صيدليات تكساس تعاني من نقص حاد فى أقنعة الوجه الطبية بعد الاشتباه في الإصابة بـ كورونا

د.سعاد شريف تكتب : الفيروس الغامض يجتاح العالم

الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.. ندوة بجامعة قناة السويس

تمريض جامعة حلوان تنظم حملة توعوية للعاملين للوقاية من الكورونا

إعلان نتائج طلاب كلية الزراعة جامعة القاهرة عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

الموضوع بقي دمه تقيل.. خالد الغندور يفتح النار علي أحمد بلال.. فيديو

غادة نافع تكشف سر الخصام بين الراحلين أحمد زكي وماجدة

أضيفي السكر للشامبو وشاهدي بنفسك ماذا يحدث لـ شعرك

إنزال علم بريطانيا من مبنى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.. فيديو

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة تحذيرية لـ كارتيرون

حقيقة رفع أسعار تذاكر القطارات المكيفة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدفة غريبة.. القهوة تنقذ قططًا صغيرة من الموت.. شاهد

بسبب مخاوف فيروس كورونا.. مطعم يمنع دخول الزبائن الصينيين.. شاهد

رغم صغر سنها.. ابنة محمد بركات بملابس محتشمة مع الحجاب