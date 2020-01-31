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توك شو

غادة نافع: عيطت ليلة الدخلة وجوزي رجعني لأمي

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:00 م
ماجدة
ماجدة
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عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة غادة نافع، إن والدها تزوج حوالي 13 مرة عقب طلاقه من والدتها، منوهة أن كان أمنية عمرها أن يرجع والداها لبعضهما ولكن والدتها رفضت. 

وأوضحت نافع خلال برنامج «معكم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، أنها كانت مرتبطة بوالدتها بطريقة قوية لدرجة أنها كانت تسكن في البيت مع والدتها، ولم تتركها لحظة للسفر أو لقضاء شهر عسل.

وأكدت: أن والدتها كانت متخوفة من زوجها لكونه عراقي الجنسية، قائلة: «كانت خايفة ياخدني ويسافر العراق، بس والله عمري ما سبتها يوم لدرجة أن يوم الفرح بكيب وجوزي خدني وداني لماما».

وأشارت إلى أن والدتها عمرها كله سينجل مازر، وكانت تمتلك شخصية قوية تربي وتعمل وتنتج أفلام. 

ونوهت إلى أن والدتها تعرف على والدها خلال ذهابها الي المخابرات العامة للحصول على قصة تصلح لفيلم؛ منوهة أن والدها كان يعمل بالمخابرات.
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