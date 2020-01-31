بحضور أكثر من 100 شخصية عالمية.. تفاصيل منتدى الأعمال الدولي للأمن السيبراني في الرياض

تنطلق أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني في نسخته الأولى، الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الرابع من شهر فبراير القادم في العاصمة الرياض ولمدة يومين.





ومن المقرر أن يشارك في المنتدى أكثر من 100 شخصية من كبار المسؤولين، وقيادات المؤسسات الوطنية والشركات الكبرى من داخل المملكة وخارجها، بالإضافة لعدد من أبرز الأكاديميين والخبراء والمستثمرين وقيادات عدد من المنظمات الدولية، بحسب سبق.





ومن المتوقع أن يتجاوز حضور هذا المنتدى أكثر من 1000 شخص من الخبراء والمختصين والمهتمين بمجال الأمن السيبراني، والمجالات ذات العلاقة من داخل وخارج المملكة.





وستتم خلال المنتدى مناقشة عدد من المحاور الرئيسية المرتبطة بمواجهة التحديات والتهديدات والمخاطر السيبرانية، بالإضافة لاستغلال الفرص الاقتصادية والتنموية المتاحة في هذا المجال.





وسيتم ذلك من خلال أكثر من 50 جلسة في خمسة محاور رئيسية هي: صناعة الأمن السيبراني، والتعاون الدولي، والمجتمع السيبراني، والتقنيات الحديثة، والتهديدات السيبرانية وسبل مواجهتها.





ومع أن التركيز في المنتدى سيكون منصبًّا على تعزيز الأمن السيبراني ومواجهة مخاطره، إلا أن المنتدى سيسلّط الضوء كذلك على مواضيع الابتكار والاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات البعد الاجتماعي كالتوعية وتمكين المرأة بالإضافة لحماية الأطفال.



