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تعليم

نتيجة صفوف النقل الإعدادي على بوابة مديرية تعليم القاهرة .. الآن

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:52 م
نتيجة صفوف النقل
نتيجة صفوف النقل
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ياسـمين بدوي
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عبر موقعها الرسمي على الانترنت نتيجة صفوف النقل للمرحلة الإعدادية 2020 ( الصف الأول الإعدادي - الصف الثاني الاعدادي ) لجميع طلاب مدارس محافظة القاهرة.

ويمكن لمن يهمه الامر الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2020 ونتيجة الصف الثاني الإعدادي 2020 بمحافظة القاهرة من خلال الدخول على الرابط التالي : https://www.cairogovresults.com/Results/DifferentStages

وعلى من يريد الاستعلام عن نتيجته، إدخال الرقم القومي ، و تحديد المرحلة الدراسية والصف الدراسي و العام الدراسي والفصل الدراسي على الرابط السابق ذكره.

وبمجرد الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة يج بالضغط على عرض النتيجة لتظهر نتيجة الطالب كاملة بالدرجات .
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