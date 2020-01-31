نتيجة صفوف النقل الإعدادي على بوابة مديرية تعليم القاهرة .. الآن





ويمكن لمن يهمه الامر الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2020 ونتيجة الصف الثاني الإعدادي 2020 بمحافظة القاهرة من خلال الدخول على الرابط التالي : https://www.cairogovresults.com/Results/DifferentStages





وعلى من يريد الاستعلام عن نتيجته، إدخال الرقم القومي ، و تحديد المرحلة الدراسية والصف الدراسي و العام الدراسي والفصل الدراسي على الرابط السابق ذكره.





وبمجرد الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة يج بالضغط على عرض النتيجة لتظهر نتيجة الطالب كاملة بالدرجات .

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عبر موقعها الرسمي على الانترنت نتيجة صفوف النقل للمرحلة الإعدادية 2020 ( الصف الأول الإعدادي - الصف الثاني الاعدادي ) لجميع طلاب مدارس محافظة القاهرة.