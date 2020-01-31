جامعة الأزهر تنفي إنشاء كلية زراعة بفرع البنات في القاهرة

نفى الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، الأخبار التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، حول إنشاء كلية زراعة بفرع البنات بالقاهرة.





وقال عامر في تصريحات له، الجمعة، إن بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت أخبارا حول موافقة مجلس جامعة الأزهر، الذي عقد الأربعاء الماضي، على افتتاح كلية زراعة بفرع البنات بالقاهرة، وهذا الأمر لم يحدث، ولم يصدر من رئيس الجامعة أو أيا من نوابه.





وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن مجلس الجامعة لم يتطرق من قريب أو بعيد في اجتماعه أول أمس الأربعاء، حول هذا الأمر، وحال مناقشته أي موضوعات في هذا الشأن، سيتم الإعلان عنها على الفور.





وأشار عامر إلى أن جامعة الأزهر حريصة على اتخاذ معظم القرارات التي تصب في صالح الطلاب والعملية التعليمية، طبقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، داعيا إلى تحري الدقة فيما يتم تداوله عن الجامعة، واستياق الأخبار من مصادرها الرسمية.



