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رياضة

استبعاد صادق وعبدالحكيم.. قائمة الإسماعيلي لمواجهة أسوان

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:39 م
صدى البلد
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نور عادل
أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة أسوان، ضمن منافسات الأسبوع الـ16 من مسابقة الدوري.

وشهدت قائمة الفريق استبعاد محمد صادق ووجيه عبد الحكيم، وضم محمود عبد المنصف حارس المرمى وكماتشو الظهير الأيمن.

القائمة جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدى، محمد فوزى، محمود عبد المنصف.
الدفاع: باهر المحمدى، محمد هاشم، إبراهيم أبو اليزيد، محمد مجدي الجمل، أسامة إبراهيم، محمود البدري، كماتشو.
الوسط: محمود دونجا، محمد بيومي، محمد مخلوف، أحمد مدبولي، عبد الرحمن مجدي، بيكيتى سيلفا، همام طارق.
الهجوم: شيلونجو، فخر الدين بن يوسف، محمد الشامي.
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