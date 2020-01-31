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تعليم

طالبة التل الكبير تستعد لتصفيات الوطن العربي عقب الفوز في مسابقة التحدث بالفصحى

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:09 م
الطالبة سهيلة صالح
الطالبة سهيلة صالح
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قســـم التعليــــم
واصلت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية تحقيق الإنجازات والمراكز الأولي على مستوى الجمهورية تحت قيادة الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية ومتابعة ودعم وكيل المديرية الأستاذ عادل عبد التواب والأستاذ إسماعيل محسن مديرعام التعليم العام بالمديرية.

ونجحت الطالبة سهيلة صالح علي سليمان الطالبة بالصف الثالث الإعدادي، بمدرسة التل الكبير الإعدادية للبنات في الفوز في مسابقة التحدث بالفصحى وتعميق دراسة النحو والتى أقيمت يوم 26 يناير الجاري بمدينه 6 أكتوبر. 

وانضمت الطالبة لقائمة العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية تمهيدًا لمشاركتها في تصفيات الوطن العربي .

وقدم الدكتور خالد خلف قبيصي التهنئة بتوجيه اللغه العربية بقيادة الأستاذة هدى خليفة إلى جانب القائمين والمشرفين علي الإعداد والتجهيز لهذه المسابقة مؤكدا علي الدعم الكامل للطالبة المتميزة لحصد الجائزة الأولي عربيا.
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