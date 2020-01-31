طالبة التل الكبير تستعد لتصفيات الوطن العربي عقب الفوز في مسابقة التحدث بالفصحى

واصلت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية تحقيق الإنجازات والمراكز الأولي على مستوى الجمهورية تحت قيادة الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية ومتابعة ودعم وكيل المديرية الأستاذ عادل عبد التواب والأستاذ إسماعيل محسن مديرعام التعليم العام بالمديرية.





ونجحت الطالبة سهيلة صالح علي سليمان الطالبة بالصف الثالث الإعدادي، بمدرسة التل الكبير الإعدادية للبنات في الفوز في مسابقة التحدث بالفصحى وتعميق دراسة النحو والتى أقيمت يوم 26 يناير الجاري بمدينه 6 أكتوبر.





وانضمت الطالبة لقائمة العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية تمهيدًا لمشاركتها في تصفيات الوطن العربي .



