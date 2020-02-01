البرلمان يكشر عن أنيابه بسبب وفاة الطفلة ندى ضحية الختان.. ونواب: الطب والدين والقانون ضد هذه العملية.. وعقوبات صارمة تنتظر المجرمين

برلمانية تعلق على وفاشة الطفلة ندي ضحية الختان

نائبة الصعيد تطالب بشطب طبيب الختان من النقابة بعد وفاة الطفلة ندى

بيان عاجل للحكومة عن وفاة طفلة في أسيوط بعد عملية ختان

تجرد أب من كل معاني الرحمة والإنسانية وتوجه بطفلته ندى البالغة من العمر 12 عامًا إلى عيادة طبية خاصة لإجراء عملية ختان لها، الأمر الذي أدى إلى وفاة الطفلة ندى أثناء إجراء العملية، بعد أن قام البرلمان بإصدار قانون الطفل الذي وضع عقوبات صارمة لهؤلاء الأشخاص الذين يصرون على ارتكاب هذه الجريمة، كما قامت الدولة بوضع آليات قوية لصد أي عنف يتعرض له الطفل من خلال قرار النائب العام بإنشاء مكتب لحماية الطفل من جميع أشكال العنف.





وكانت بداية كشف الواقعة بلاغ وصل إلى وحدة حماية الطفل بديوان عام محافظة أسيوط يفيد بوفاة الطفلة "ندى. ح"، 12 عاما، مقيمة قرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط بأسيوط، إثر إجراء عملية ختان بإحدى العيادات الخاصة.

على الفور انتقل فريق من وحدة حماية الطفل بالمحافظة إلى موقع الواقعة، وتأكدت صحة البلاغ وقامت وحدة حماية الطفل بتقديم بلاغ لخط نجدة الطفل 16000 رقم 10187 وقيده بمركز شرطة منفلوط برقم 578 لسنة 2020م.

وفي المقابل، طالبت عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان عن محافظة سوهاج، شطب الطبيب الذي قام بإجراء العملية من نقابة الأطباء.

وقالت عبلة الهواري، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن جميع عناصر الدولة قامت بتجريم هذه العملية، وأصبحت جريمة بالفعل، فهي تؤدي إلى الوفاة المباشرة وتؤثر على الصحة النفسية للأطفال، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة قام بإطلاق العديد من حملات التوعية التي كانت تستمر لسنوات، بالإضافة إلى رئيس الحكومة للتوعية ضد ختان الإناث، ولكن لا يزال أصحاب العقول المريضة يتمسكون بمعتقداتهم.

وأكدت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن البرلمان قام بإصدار قانون صارم يعاقب كل من يقوم بإلحاق الأذى بالأطفال، وهو قانون الطفل وجاء بعقوبات واضحة، ومشددة على كل شخص يقوم بهذه العملية.

كما قالت ميرفت الشرقاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الدولة قامت بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية من أجل التخلص من المعتقدات الفاسدة الخاصة بختان الإناث، والبرلمان أصدر أيضا، تشريعا خاصا بتشديد عقوبات الختان، وهو قانون الطفل.

وأكدت ميرفت الشرقاوي، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من ضمن الجهود التي قامت بها الدولة؛ إطلاق العديد من الحملات التوعية حول أخطار ختان الإناث، وتأثيرها على الصحة النفسية والجسدية، إضافة إلى قرار النائب العام بإنشاء مكتب خاص بحماية الطفل من جميع أشكال العنف.

وأشارت النائبة إلى ضرورة توقيع أشد العقوبات في قانون الطفل على كل من، ولي أمر الطفلة ندى "12 عامًا" والتي توفيت في أثناء إجراء عملية ختان لها، وعلى الطبيب الذي أجرى العملية، وشطبه من نقابة الأطباء نهائيًا.

وتابعت النائبة حديثها قائلة: "هؤلاء الأطباء لوثوا شرف المهنة وينبغي وضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة ضد حقوق الأطفال".

وتقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، أيضا ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن حادث وفاة طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، أثناء إجراء طبيب بعيادته الخاصة عملية ختان لها داخل إحدى العيادات الخاصة بقرية الحواتكة مركز منفلوط، محافظة أسيوط.

وقالت النائبة، في بيان لها، إن استمرار عمليات ختان الإناث مؤشر على عدم فاعلية المبادرات الحكومية وحملات التوعية، خاصة في المناطق الريفية والصعيد، موضحة: "الطب والدين ضد هذه العملية ومع ذلك لا تزال منتشرة".

وطالبت النائبة بالتعامل بحسم مع أي طبيب يثبت إجراؤه مثل هذه العمليات، وأيضا توقيع عقوبات على ولي أمر أي طفلة يثبت خضوعها لهذه العملية.

ولفتت إلى أهمية التعامل الأمني الحاسم مع العيادات الخاصة التي يتم إجراء هذه العمليات بها، وتوعية طلبة المدارس بأهمية التبليغ الفوري من خلال وسائل التواصل المختلفة مع الجهات المعنية عن هذه العمليات سواء قبلها أو بعد إجرائها.

وغلظ القانون عقوبة ختان الإناث، وفقا لآخر تعديل لهذه العقوبة فى عام 2016، التي أقرها البرلمان وجاءت كالتالى:

1ـ تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، وذلك بعد أن كانت العقوبة فى القانون قبل التعديل متمثلة فى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.

2ـ تضمن التعديل الأخير النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون.

3ــ وفقا للتعديل الأخير، عرف ختان الإناث بأنه "إزالة أي من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى".

4ـ معاقبة من يقوم بختان الإناث ويترتب على الختان عاهة مستديمة أو وفاة بالسجن المشدد.