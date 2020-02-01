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حوادث

حبس 3 طلاب لترويجهم عملات مزورة فى المطرية

السبت 01/فبراير/2020 - 03:00 ص
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
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رامي المهدي
قررت نيابة المطرية، حبس 3 طلاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة العديد من العملات المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين بدائرة القسم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحرى عن الواقعة لبيان حقيقتها، وارسال العملاات المقلد لمصلحة الطب الشرعي لفحصفها واعداد تقرير مفصل عنها.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغًا بفيد بأنه أثناء مرور ضابط مباحث إدارة تامين الطرق والمنافذ وبصحبته القوة المرافقة، بمنطقة كوبري مسطرد، دائرة قسم شرطة المطرية، تمكن من ضبط "م. ه.ن" 19 سنة طالب بكلية الحقوق ومقيم مقيم بحلمية الزيتون، دائرة قسم شرطة عين شمس، و"م. ا. س" 18 سنة طالب مقيم بدائرة قسم شرطة الزينون، و"ا. م. س" 20 سنة طالب، مقيم في عين شمس، وبحوزتهم المضبوطات التالية " 39 ورقة مالية "فئة المائة جنيه" بإجمالي مبلغ 3900 جنيه مصري (مقلدة).

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للعملات المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين، واقروا بتحصلهم على المضبوطات من أحد الأشخاص، وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.
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