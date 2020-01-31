AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى رحيل زيزي البدراوي.. قصة رفضها القُبلات والمشاهد الساخنة

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:53 م
زيزي البدراوي
زيزي البدراوي
Advertisements
سعيد فراج
تحل اليوم الجمعة 31 يناير، ذكرى وفاة الفنانة القديرة زيزى البدراوى ( فدوى جميل عبد الله البيطار)، التى ولدت في القاهرة يوم 9 يونيو 1944، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2014، بعد صراع مع المرض. 

الفنانة زيزي البدراوي، اختار لها حسن الإمام اسم زيزى على اسم ابنته، والبدراوى نسبة لعائلة بدراوى، وبدأت حياتها فى السينما من خلال دور صغير فى فيلم "بور سعيد"، واكتشفها حسن الإمام ليقدمها فى العديد من الأفلام.

عاصرت زيزي البدراوي العصر الذهبي للسينما وتعتبر إحدى نجماته، اشتهرت بأدوار الفتاة المغلوبة على أمرها، ولكنها أثبتت جدارة في أنماط أخرى من الأدوار لتعلن عن موهبة فذة في استحضار الشخصيات المختلفة.

كان من ضمن شروط زيزي البدراوي، قبولها الأدوار في أوج شهرتها وبدايتها ألا يكون هناك قبلات في المشاهد، كما لم تقبل بالمشاهد الساخنة مهما كانت جودة العمل المعروض عليها، وشاركت الراحلة في مسلسلات درامية قوية منها "المال والبنون" لتقدم دور سيدة بسيطة تصارع القهر والظلم في محاولات لحماية ابنتيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى رحيل زيزي البدراوي.. تعرف على عدد زيجاتها

ترشيحاتنا

سلمان خان يفقد أعصابه.. نجم بوليوود يعتدي على أحد معجبيه في المطار

فتيات الدقهلية المغضوب عليهن من الأب يعلنّ مفاجأة أمام النيابة

الجنس والعشيق .. أبرز 3 جرائم قتل لـ الازواج فى القاهرة والقليوبية

مصريون بالصين يبتكرون طريقة لدعم مدينة الفيروس الغامض

ماتوا وهما نايمين.. كشف لغز العثور على 5 جثث داخل شقة بالجيزة

قتل أم انتحار؟.. قصة العثور على جثة الصحفية رحاب بدر مشنوقة داخل شقتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حيلة ذكية من سائق تاكسي فى الصين لتجنب عدوى كورونا

مدرب منتخب الصالات: نسعى للفوز على موزمبيق فى أمم إفريقيا.. صور

تغريم قائد سيارة 100 جنيه إسترليني بسبب نوبة عطس.. صور