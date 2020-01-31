في ذكرى رحيل زيزي البدراوي.. قصة رفضها القُبلات والمشاهد الساخنة

تحل اليوم الجمعة 31 يناير، ذكرى وفاة الفنانة القديرة زيزى البدراوى ( فدوى جميل عبد الله البيطار)، التى ولدت في القاهرة يوم 9 يونيو 1944، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2014، بعد صراع مع المرض.

الفنانة زيزي البدراوي، اختار لها حسن الإمام اسم زيزى على اسم ابنته، والبدراوى نسبة لعائلة بدراوى، وبدأت حياتها فى السينما من خلال دور صغير فى فيلم "بور سعيد"، واكتشفها حسن الإمام ليقدمها فى العديد من الأفلام.

عاصرت زيزي البدراوي العصر الذهبي للسينما وتعتبر إحدى نجماته، اشتهرت بأدوار الفتاة المغلوبة على أمرها، ولكنها أثبتت جدارة في أنماط أخرى من الأدوار لتعلن عن موهبة فذة في استحضار الشخصيات المختلفة.





كان من ضمن شروط زيزي البدراوي، قبولها الأدوار في أوج شهرتها وبدايتها ألا يكون هناك قبلات في المشاهد، كما لم تقبل بالمشاهد الساخنة مهما كانت جودة العمل المعروض عليها، وشاركت الراحلة في مسلسلات درامية قوية منها "المال والبنون" لتقدم دور سيدة بسيطة تصارع القهر والظلم في محاولات لحماية ابنتيها.