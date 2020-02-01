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توك شو

لم يكن فقط طيار جمال عبد الناصر.. غادة نافع تكشف دور والدها في تحطيم خط بارليف

السبت 01/فبراير/2020 - 01:38 ص
ايهاب نافع
ايهاب نافع
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عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة غادة نافع، أن والدها كان يعمل ضابط بالمخابرات العامة المصرية، علاوة على أنه كان الطيار الخاص بالرئيس جمال عبد الناصر.

وأوضحت نافع خلال برنامج «معكم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، أن والدها هو من قام بتوصيل الأوراق الخاصة بخط بارليف من رأفت الهجان، إلى مصر، وكان له دور كبير في خدمة الوطن.

وتابعت: أن والدها تزوج حوالي 13 مرة عقب طلاقه من والدتها، منوهة أن كان أمنية عمرها أن يرج والديها لبعض ولكن والدتها رفضت. 

وأشارت: أنها كانت مرتبطة بوالدتها بطريقة قوية لدرجة أنها كانت تسكن في البيت مع والدتها، ولم تتركها لحظة للسفر أو لقطاع شهر عسل .

وأكدت نافع، أن والدتها كانت مخوفة من زوجها لكونه عراقي الجنسية، قائلة: «كانت خايفة يخدني ويسافر العراق، بس والله عمري ما سبتها يوم».

وعرضت الشاذلي شريط الفيديو الخاص بفرح الفنانين ايهاب نافع وماجدة، وظهر في الفيديو الفرح الأسطوري الذي كان فيه المئات وغالبية العاملين في الوسط الفني. 
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