لم ترمم منذ 19 عاما.. وزير الآثار: درء الخطورة فورا عن قباب البهنسا.. ومحافظ الفيوم يعد بتخصيص مركز للزوار.. فيديو وصور





حرص د.خالد العناني وزير السياحة والآثار على الإطلاع على موقف القباب الأثرية في منطقة البهنسا،خاصة مدى حاجتها إلى الترميم.





العناني أدي صلاة الجمعة اليوم في مسجد علي الجمام بالمنطقة الأثرية في البهنسا، وعقب الصلاة قام بجولة في المنطقة، صاحبه فيها اللواء أيمن القاضي محافظ المنيا.





وخلال الجولة قال سلامة زهران مدير عام آثار البهنسا لوزير السياحة والآثار أنه منذ عام 2001 لم تتم أي أعمال ترميم للقباب الأثرية في البهنسا.





وقال زهران إن المنطقة بها 18 ضريحا مسجلين آثار، منهم 14 ضريحا يحيط بهم سور،وخارج هذا السور 4 أضرحة أخرى، ونحتاج لدرء الخطورة فورا عن عدد من القباب والأضرحة.





وأكد العناني على أهمية المنطقة وكنوزها الأثرية، ووجه تعليمات للمهندس وعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات ببدء أعمال درء الخطورة فورًا،واقترح مدير عام المنطقة البدء بال 14 ضريح داخل السور،وهو ما أكد عليه وزير السياحة والآثار أن الوزارة ستقوم بالعمل لدرء الخطورة ومنع الخطر عن القباب.





وخلال الجولة بحث وزير السياحة والآثار مع محافظ المنيا إمكانية تخصيص مكان تتم إعادة تأهيله،ليكون مركز زوار وحمامات،و لو احتاج المكان رفع كفاءة تقوم الوزارة بالعمل،ولاقي هذا ترحيبا من المحافظ، وأعطي تعليماته لمعاونيه بالبحث عن مكان مناسب لخدمة المنطقة وزوارها.





ووجه العناني أعضاء مكتبه خلال الجولة بالاعداد فورا لطباعة مطويات وفلاير للسائحين والزوار تحكي تاريخ المنطقة،خاصة أنها تتمتع بأثار من كل العصور،ومنها الفرعوني واليوناني والروماني،والعائلة المقدسة مرت من هنا وآثار إسلامية مهمة جدا .



