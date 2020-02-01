AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

لم ترمم منذ 19 عاما.. وزير الآثار: درء الخطورة فورا عن قباب البهنسا.. ومحافظ الفيوم يعد بتخصيص مركز للزوار.. فيديو وصور

السبت 01/فبراير/2020 - 08:28 ص
صدى البلد
Advertisements
المنيا / علاء المنياوي

حرص د.خالد العناني وزير السياحة والآثار على الإطلاع على موقف القباب الأثرية في منطقة البهنسا،خاصة مدى حاجتها إلى الترميم.

العناني أدي صلاة الجمعة اليوم في مسجد علي الجمام بالمنطقة الأثرية في البهنسا، وعقب الصلاة قام بجولة في المنطقة، صاحبه فيها اللواء أيمن القاضي محافظ المنيا.

وخلال الجولة قال سلامة زهران مدير عام آثار البهنسا لوزير السياحة والآثار أنه منذ عام 2001 لم تتم أي أعمال ترميم للقباب الأثرية في البهنسا.

وقال زهران إن المنطقة بها 18 ضريحا مسجلين آثار، منهم 14 ضريحا يحيط بهم سور،وخارج هذا السور 4 أضرحة أخرى، ونحتاج لدرء الخطورة فورا عن عدد من القباب والأضرحة.

وأكد العناني على أهمية المنطقة وكنوزها الأثرية، ووجه تعليمات للمهندس وعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات ببدء أعمال درء الخطورة فورًا،واقترح مدير عام المنطقة البدء بال 14 ضريح داخل السور،وهو ما أكد عليه وزير السياحة والآثار أن الوزارة ستقوم بالعمل لدرء الخطورة ومنع الخطر عن القباب. 

وخلال الجولة بحث وزير السياحة والآثار مع محافظ المنيا إمكانية تخصيص مكان تتم إعادة تأهيله،ليكون مركز زوار وحمامات،و لو احتاج المكان رفع كفاءة تقوم الوزارة بالعمل،ولاقي هذا ترحيبا من المحافظ، وأعطي تعليماته لمعاونيه بالبحث عن مكان مناسب لخدمة المنطقة وزوارها.

ووجه العناني أعضاء مكتبه خلال الجولة بالاعداد فورا لطباعة مطويات وفلاير للسائحين والزوار تحكي تاريخ المنطقة،خاصة أنها تتمتع بأثار من كل العصور،ومنها الفرعوني واليوناني والروماني،والعائلة المقدسة مرت من هنا وآثار إسلامية مهمة جدا .

وأضاف: العديد من دول شرق آسيا وأفريقيا تهتم بالمنطقة وزيارة آثارها،كما أنه هناك إقبال كبير من السياحة المحلية لزيارتها،كما أنها ذات خصوصية لدي كل المصريين، وتحتاج مشروع كبير لتكون صالحة للزيارة،والقباب تحتاج لترميم كامل.
لم ترمم منذ 19 عاما.. وزير الآثار: درء الخطورة فورا عن قباب البهنسا.. ومحافظ الفيوم يعد بتخصيص مركز للزوار.. فيديو وصور
لم ترمم منذ 19 عاما.. وزير الآثار: درء الخطورة فورا عن قباب البهنسا.. ومحافظ الفيوم يعد بتخصيص مركز للزوار.. فيديو وصور
لم ترمم منذ 19 عاما.. وزير الآثار: درء الخطورة فورا عن قباب البهنسا.. ومحافظ الفيوم يعد بتخصيص مركز للزوار.. فيديو وصور
لم ترمم منذ 19 عاما.. وزير الآثار: درء الخطورة فورا عن قباب البهنسا.. ومحافظ الفيوم يعد بتخصيص مركز للزوار.. فيديو وصور
لم ترمم منذ 19 عاما.. وزير الآثار: درء الخطورة فورا عن قباب البهنسا.. ومحافظ الفيوم يعد بتخصيص مركز للزوار.. فيديو وصور
لم ترمم منذ 19 عاما.. وزير الآثار: درء الخطورة فورا عن قباب البهنسا.. ومحافظ الفيوم يعد بتخصيص مركز للزوار.. فيديو وصور
لم ترمم منذ 19 عاما.. وزير الآثار: درء الخطورة فورا عن قباب البهنسا.. ومحافظ الفيوم يعد بتخصيص مركز للزوار.. فيديو وصور
لم ترمم منذ 19 عاما.. وزير الآثار: درء الخطورة فورا عن قباب البهنسا.. ومحافظ الفيوم يعد بتخصيص مركز للزوار.. فيديو وصور
لم ترمم منذ 19 عاما.. وزير الآثار: درء الخطورة فورا عن قباب البهنسا.. ومحافظ الفيوم يعد بتخصيص مركز للزوار.. فيديو وصور
لم ترمم منذ 19 عاما.. وزير الآثار: درء الخطورة فورا عن قباب البهنسا.. ومحافظ الفيوم يعد بتخصيص مركز للزوار.. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعلان كشف أثري جديد في محافظة المنيا.. الخميس المقبل

وزير السياحة والآثار يعلن كشفا أثريا جديدا في محافظة المنيا.. اليوم

40 مليون جنيه.. وزير الآثار يزور البهنسا ويوجه بتطويرها.. شاهد

درء الخطورة والترميم.. تفاصيل خطة الآثار لتطوير البهنسا

بقيع مصر.. مغامرة صدى البلد لاستكشاف تاريخ أرض الشهداء ومقابر الصحابة

وزير السياحة والآثار يتفقد القباب الاثرية لأضرحة آل البيت بمنطقة آثار البهنسا..صور

ترشيحاتنا

أول تعليق رسمي.. بيان عاجل من الإمارات بشأن خطة ترامب للسلام

انقلاب سيارة ملاكي بكورنيش حلوان بسبب مطب صناعي

محسن محيي الدين: كنت بستلف من معاش والدتى رغم نجوميتي

شاهد..إطلالة جريئة لـ نانسى عجرم بعد أزمة زوجها

خالد الغندور: ظهور قناة الزمالك أغضب جماهير الأهلى.. فيديو

أخبار التوك شو.. حمدي رزق يوجة رسالة لـ أبو العينين.. ومحمد ممدوح يحكي قصة تعرفه على بقرة.. وابنة ماجدة تكشف عدد زيجاتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موعد انتهاء مسلسل The Crown.. والكشف عن آخر ممثلة تؤدي دور الملكة إليزابيث

جيبة كاروهات وقصة شعر جديدة.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار

لـ جذب المتابعين.. شاهد فتاة تبتلع آلة عزف أثناء تصوير مقطع TikTok