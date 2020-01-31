مواجهات الأهلي والهلال فى دوري الأبطال.. تاريخ وأرقام

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ضيفًا على فريق الهلال السوداني، في التاسعة مساء السبت، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





التقى الأهلي والهلال السوداني في العديد من المواجهات على مدى مسيرة الفريقين في البطولات الإفريقية، ونرصد في السطور التالية تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني فى دوري الأبطال، التي كانت على النحو التالي:





تحمل مواجهة السبت الرقم «8» في تاريخ لقاءات الأهلي والهلال، بعدما سبق أن التقى الأهلي بمنافسه السوداني في سبع مواجهات سابقة.





كان الفوز حليف الأهلي في ثلاث مناسبات بينما خسر مباراتين، وفرض التعادل السلبي نفسه في مباراتين.





نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك الهلال السوداني ست مرات، واستقبلت شباكه خمسة أهداف.





نجح الأهلي في الخروج بشباكه نظيفة أمام الهلال السوداني في أربع مباريات، واهتزت شباكه في ثلاث مباريات.





خمسة من لاعبي الأهلي نجحوا في زيارة شباك الهلال السوداني خلال مواجهات الفريقين، وهم: أيمن شوقي، والأنجولي فلافيو أمادو، وأسامة حسني، وحسين الشحات، ورمضان صبحي.



