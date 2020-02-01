بدء تسجيل الفرق ببطولة الخماسيات لكرة القدم في بيطري القاهرة

نشر اتحاد الطلاب كلية الطب البيطري ب جامعة القاهرة ، الرابط الخاص بالاشتراك بكأس خماسيات لكرة القدم بملاعب الكلية.





وأعلن الاتحاد عبر صفحتهم الرسمية علي موقع التواصل الأجتماعي "فيس بوك"، عن بدء الأشتراك في تلك البطولة تحت أشراف إدارة الجامعة.









وأوضح الاتحاد أن الكأس ستبدأ خلال ١٦ فبراير للعام الجاري 2020 بملعب الكلية، واخر موعد للتقديم بتلك البطولة هو 13 فبراير، مع أمكانية التسجيل الإلكتروني او بإدارة الشباب والرياضة.





ولكن مع وجود الشروط التالية.





-لا يزيد عدد الفريق عن 7 أشخاص 5 أساسي و2 أحتياطي.





-وضع أسم للفريق وتسجيله



