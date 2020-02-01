قرار عاجل بشأن الأطعمة والسلع الغذائية الواردة من الخارج بسبب كورونا.. ونواب: ما يحدث في الصين كارثه صحية عالمية.. والحكومة في حالة استعداد تام للتصدي للفيروس

برلمانية: فيروس كورونا بعيد عنا ومصر متخذه كل الإحطياطات اللازمة

برلمانى يحذر من أستيراد السجاير من الصين لهذا السبب

برلمانى يطالب بتعاون جميع الوزرات للتصدي لفيروس كورونا









طالبت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في خطاب موجه لمفتشيها في مختلف الموانئ على مستوى الجمهورية بمراجعة المستندات البيطرية الخاصة بالموقف الوبائي للحيوانات بالمناطق الواردة منها المنتجات ذات الأصل الحيواني التي يمكن أن تكون ملوثة بفيروس كورونا أو فيروس إنفلونزا الطيور.





وجاء نص الخطاب: أنه نظرا لظهور مرض كورونا المستجد فى الصين وظهور حالات لمرض إنفلونزا الطيور في أوكرانيا، وانطلاقا من دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تحقيق متطلبات سلامة الغذاء للحفاظ علي صحة المواطنين فيما يخص الرقابة علي تداول الغذاء ، يتم التنبيه علي مفتشي الهيئة القومية بالموانئ البحرية والجوية والبرية بالإجراءات التالية في شأن رسائل السلع الغذائية ذات الأصل الحيواني غير المعاملة حراريا من اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتها الواردة من الصين وأوكرانيا.





وأوضح الخطاب أن مسئوليات الحجر البيطري تتضمن مراجعة المستندات البيطرية الخاصة بالموقف الوبائي للحيوانات بالمناطق الواردة منها المنتجات ذات الأصل الحيواني التي يمكن أن تكون ملوثة بفيروس كورونا أو فيروس إنفلونزا الطيور.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين، وانتشر في العديد من مناطق العالم يشكل حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن إعلان حالة الطوارئ لا يستدعي المبالغة في رد الفعل.





وفي المقابل، قال عمرو الجوهري عضو مجلس النواب، إن السياحة الصينية في مصر ليست كبيرة بشكل الذي يؤثر علينا إقتصاديا، وأغلب السياحة تكون من أوروبا وهي عمود السياحة المصرية وهي غير محظوره تمامًا بحريا أو جويًا.





وأكد "الجوهري" فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمراجعة المستندات البيطرية الخاصة بالموقف الوبائي للحيوانات بالمناطق الواردة منها المنتجات ذات الأصل الحيواني التي يمكن أن تكون ملوثة بفيروس كورونا أو فيروس إنفلونزا الطيور يمنع دخول المنتجات الحيوانيه التي هي السبب الأساسي في إنتشار الوباء وأن المشكله في السلع الغذائية التي تسبب في نقل الفيروس.





وحذر النائب من الصادرات القادمة من الصين، مطالبًا بالمراجعة القوية على جميع صادرات السلع الغذائية وغيرها وخصوصًا السجائر التي تقوم مصر باستيرادها من الصين.





وأكد النائب أنه فى حالة وقف أستيراد السلع من الصين سيساهم ذلك في تشغيل جميع المصانع المغلقة وغيرها لزيادة الانتاج مما يساهم في توفير فرص عمل.





كما قال "حسن السيد" عضو مجلس النواب إن ما يحدث في الصين كارثه صحية عالمية و منع الطيران المصري من السفر الى هناك ولا أحد يخرج من الصين.





وأكد "السيد" فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن الصين تمر بحالة من الركود تمامًا وكل شئ فيها أصبح متوقفا بسبب فيروس الكورونا، مؤكدًا ان الهيئة ميناء القاهرة الجوي أنشائت محطات حجر صحية للتصدي لهذا المرض الخطير.





وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بضرورة تعاون وزارة لصحة مع الجهات المختلفه لأخذ الإحتياطات اللازمة ضد هذا الفيروس.





وفى السياق ذاته، قالت "عبله الهواري" عضو مجلس النواب، إن مصر بعيدة تماما كل البعد عن دائرة فيروس كرونا و السلطات المصرية في حالة إستعداد تام فوزارة الصحة أنشأت مناطق حجر صحي في المطارات للكشف على العائدين من أي منطقة من مناطق شرق أسيا والصين التي تعتبر الموطن الأم للفيروس وعدم دخول أي شخص حامل للمرض إلى الأراضي المصرية للتصدي لهذا الفيروس.





وأيدت "الهواري" فى تصريحات لـ"صدى البلد"، قرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمراجعة المستندات البيطرية الخاصة بالموقف الوبائي للحيوانات بالمناطق الواردة منها المنتجات ذات الأصل الحيواني التي يمكن أن تكون ملوثة بفيروس كورونا أو فيروس إنفلونزا الطيور، لافتة الي انه يمنع دخول المنتجات الحيوانيه التي هي السبب الأساسي في إنتشار الوباء.





وأشارت النائبة الي أن الدولة تقوم بجهود كبيرة للتصدي لهذا الوباء، معقبة:" فيروس كورونا بعيد كل البعد عن الدولة المصرية ومصر متخذة كامل الاحتياطات".