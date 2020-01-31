البيت الأبيض يعلن عدد المصابين بـ كورونا.. ويؤكد: الوضع خطير

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، تسجيل 6 إصابات مثبتة بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة، مؤكدا خطورة الوضع الصحي في الصين بسبب انتشار الفيروس.





وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب أمر بفرض حظر مؤقت على دخول البلاد على الأشخاص الذين قد يحملون الفيروس.





كانت مجموعة من الدول، اتخذت اجراءات احترازية ضد الفيروس المميت، وعلقت رحلات الطيران من وإلى الصين.





وأعلنت السويد، اليوم الجمعة، أول إصابة مثبتة لسيدة بفيروس كورونا، وأنها يتم احتجازها حاليا في احد المستشفيات.





في السياق ذاته، أعلنت روسيا البدء في إجلاء مواطنيها من الصين بسبب انتشار فيروس كورونا.



