AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون إنشاء اتحاد الكتاب

السبت 01/فبراير/2020 - 06:00 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
Advertisements
محمد زهير
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى،  حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد (43)  "بنود و – ز-ح" و43 مكرر و43 مكرر (1)  و43 مكرر (2) و43 مكرر (3) و43 مكرر (4) و43 مكرر (5) من القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1978.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 203 لسنة 19 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية قانون إنشاء اتحاد الكتاب المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1978.

وتنص المادة 43 على أن "تتكون موارد الاتحاد من:

أ ـ رسم القيد في جدول الاتحاد.

ب ـ الاشتراكات السنوية للأعضاء.

ج ـ التبرعات والهبات والوصايا.

د ـ الإعانات الحكومية وإعانات المؤسسات والهيئات العامة.

هـ ـ عائد استثمار أموال الاتحاد.

و ـ نسبة مقدارها 5% (خمسة في المائة) من الثمن المحدد على غلاف كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف.

ز ـ نسبة مقدارها 2% مما يتقاضاه المؤلفون عن أعمالهم الأدبية ومصنفاتهم الفنية المكتوبة التي ينشرها أو يقدمها لهم القطاع العام أو الخاص سواء كان بطريق الطبع أو العرض أو السينما أو المسرح أو الإذاعة أو التليفزيون.

ح ـ رسم التمغة الخاصة باتحاد الكتاب على الطلبات المقدمة إليه، وعلى العقود التي يبرمها المؤلفون بشأن مصنفاتهم طبقا للفئات المبينة في المادة السابقة من هذا القانون.

ط ـ الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الاتحاد وتكون جائزة قانونا".

وتنص المادة 43 مكرر على أن "يتم تحصيل الموارد المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة السابقة بطريق الخصم عند المنبع لحساب اتحاد الكتاب".

وتنص المادة 43 مكرر (1) على أنه "لا يجوز طبع أو نشر أو توزيع أي كتاب من كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف إلا بعد إخطار اتحاد الكتاب مع بيان كمية النسخ التي ستطبع أو تعرض للتوزيع وتاريخ الطبع والثمن المحدد على الغلاف واسم الناشر والموزع وبعد طبع الكتاب وبعد توزيعه يجب إيداع النسبة التي تستحق عن الألف نسخة الأولى أو النسخ المطبوعة إذا كانت أقل من ذلك أما الكتب التي طبعت وبدأ توزيعها فعلا قبل صدور هذا القانون فتستحق النسبة المشار إليها عن النسخ التي تباع منها ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون وعلى ناشريها وموزعيها تقديم الإخطار المذكور وشهادة رسمية من دار الكتب بتاريخ الإيداع في خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القانون، ولاتحاد الكتاب أن يطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة الأمر باتخاذ الإجراءات المبينة في المواد 43 وما بعدها من القانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1968 إذا لم يتم الإخطار المذكور وإيداع النسبة المشار إليها قبل صدور الكتاب أو توزيعه وتداوله ويسري هذا الحكم على الكتب التي تطبع خارج جمهورية مصر العربية ويطلب توزيعها داخلها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة توافق على قانون إنهاء المنازعات الضريبية.. تعرف على التفاصيل

إسكان النواب تنفي مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

الدستورية تحجز دعاوى بطلان الإجازة السنوية فى قانون العمل للحكم

الدستورية تحجز دعاوى بطلان الإجازة السنوية فى قانون العمل للحكم في 4 يناير

4 يناير الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبات المتهربين من الضريبية

قطار المحاكم اليوم.. معارضة سمية الخشاب على حبسها في قضية شيك .. الحكم في دعوى دستورية عقوبات المتهربين من الضريبة

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة | شوبير فى القائمة الأفريقية للأهلي.. الاتحاد القطري يستفز الزمالك

مصادر أمنية تكشف حقيقة إطلاق النيران من مجهولين في الشيخ زايد بالجيزة

مصطفي بكري يكشف كواليس لقائه بـ المشير خليفة حفتر في ليبيا

جزاء النساء في الجنة.. تعرفي على 10 أعمال تفتح لك أبواب النعيم

سيدة تختنق حتى الموت أمام ابنتها أثناء تناول الطعام.. وهذه آخر كلماتها

مرتضى منصور: أتمنى مواجهة الأهلي في أفريقيا .. وأنقذت بلال من السجن .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاتل الصامت.. ضغط الدم المرتفع أعراضه وطرق علاجه

تورم الأطراف.. تعرف على أسباب الشعور ببرودة في القدمين

شاهد.. مصاب بفيروس كورونا ينتقم من الممرضات بالعطس في وجوههن