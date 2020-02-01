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منوعات

بسبب مخاوف فيروس كورونا.. مطعم يمنع دخول الزبائن الصينيين.. شاهد

السبت 01/فبراير/2020 - 03:13 ص
صدى البلد
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هدير علاء
قررت إدارة مطعم يوجد في فيتنام منع دخول الزبائن الصينيين، كما طالبت مدرسة موسيقى إيطالية طلابها من شرق آسيا بعدم الحضور، ويأتي ذلك مع استمرار انتشار فيروس "كورونا" حول العالم وإعلان منظمة الصحة العالمية أن تفشي هذا الفيروس في الصين يشكل الآن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا.

وجاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة، أن فيروس "كورونا" انتشر ليصل إلى نحو 25 دولة، حيث أعلنت المملكة المتحدة وروسيا عن أول حالات الإصابة.

وأشار التقرير إلى أن حصيلة الوفيات نتيجة الفيروس تجاوزت 200 حالة في الصين، كما أصاب آلاف الأشخاص على مستوى العالم.

وأضاف التقرير أنه تبين وجود حالتي إصابة بـ"كورونا" في إيطاليا بعد التأكد من إصابة سائحين صينيين كانا في زيارة إلى "روما" بالفيروس، كما تم الكشف عن وجود أربع حالات إصابة في فيتنام.

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وقامت إدارة المطعم الموجود في "فيتنام"، والذي لم تتم الإشارة إلى اسمه أو موقعه تحديدًا، بوضع لافتة مكتوب عليه "آسفين.. لا يمكننا قبول الزبائن الصينيين"، وتمت مشاركة صورة لهذه اللافتة على الإنترنت بشكل واسع.

وأفادت "ديلي ميل" بأن أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشر هذه الصورة وعلق عليها قائلًا: "الأمور بدأت تخرج عن السيطرة قليلًا فيما يتعلق بمخاوف الناس من الصين وفيروس كورونا".

وبالنسبة لمدرسة الموسيقى التي توجد بالعاصمة الإيطالية "روما"، فقد أبلغت 81 طالبًا من دول شرق آسيا (الصين وكوريا الجنوبية واليابان) بعدم الحضور، وأثار هذا القرار استياء وغضب الطلاب.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدير مدرسة الموسيقى أرسل رسالة إلكترونية إلى كافة الموظفين ذكر فيها أن طبيب المدرسة سيقوم بزيارة هؤلاء الطلاب جميعًا يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير، وسيكون في إمكان من سيجتازون هذه الزيارة فقط الحضور مجددًا.

ووصف أحد الموظفين رسالة مدير المدرسة بـ"الجنونية"، لافتًا إلى عدم وجود طبيب بالمدرسة في الأساس.
بسبب مخاوف فيروس كورونا.. مطعم يمنع دخول الزبائن الصينيين.. شاهد
بسبب مخاوف فيروس كورونا.. مطعم يمنع دخول الزبائن الصينيين.. شاهد
بسبب مخاوف فيروس كورونا.. مطعم يمنع دخول الزبائن الصينيين.. شاهد
بسبب مخاوف فيروس كورونا.. مطعم يمنع دخول الزبائن الصينيين.. شاهد
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