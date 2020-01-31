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حوادث

مراقبة الأغذية تكثف حملاتها على المنشآت التجارية والصناعية بـ بورسعيد

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:41 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
كثفت إدارة مراقبة الأغذية والطب الوقائي بمديرية الصحة في محافظة بورسعيد حملاتها على مدار الأسبوعين  الماضيين على أماكن تداول الأغذية وصناعتها بدائرة محافظة بورسعيد للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية للنظافة العامة والتأكد من صلاحية ما يتم عرضه وتداوله بالاسواق للاستهلاك الآدمى.




جاءت الحملات  في إطار  خطة وزارة الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات التي تساهم بشكل مباشر في الحفاظ على صحة المواطنين تزامنا مع انتهاء فترة الامتحانات الدراسية، وبداية إجازة نصف العام ورواج حالة المطاعم. 

وأكدت مدير الطب الوقائي د  مروة حلاوة مراقب عام الأغذية، أنه تم التفتيش على ٦٢منشأه تجارية ـ صناعيه في مجال الأغذية بمختلف دوائر المدينة  ما بين مطعم ومحلات ألبان ومخابز ومصانع تعبئة مواد غذائيه وتخزين وتجارة اللحوم المجمدة.

وأضافت مروة حلاوة أنه تم تحرير محاضر إجرائية ل 15 منشأة  لعدم وجود تراخيص لعدد  ١٥منها، وتم سحب عينات من جميع المنشآت "محل المتابعة". 

وأشارت إلى أنه تبين عدم توافر اشتراطات النظافة العامة لـ ١٨ منشأة وعدم تواجد شهادات صحية لعدد ٤٢ من العاملين بتلك المنشآت فتم اتخاذ الإجراءات القانونية بأقسام وأحياء المدينة.
مراقبة الأغذية تكثف حملاتها على المنشآت التجارية والصناعية بـ بورسعيد
مراقبة الأغذية تكثف حملاتها على المنشآت التجارية والصناعية بـ بورسعيد
مراقبة الأغذية تكثف حملاتها على المنشآت التجارية والصناعية بـ بورسعيد
مراقبة الأغذية تكثف حملاتها على المنشآت التجارية والصناعية بـ بورسعيد
مراقبة الأغذية تكثف حملاتها على المنشآت التجارية والصناعية بـ بورسعيد
مراقبة الأغذية تكثف حملاتها على المنشآت التجارية والصناعية بـ بورسعيد
مراقبة الأغذية تكثف حملاتها على المنشآت التجارية والصناعية بـ بورسعيد
مراقبة الأغذية تكثف حملاتها على المنشآت التجارية والصناعية بـ بورسعيد
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