فريق كورال الصم وضعاف السمع يشارك في أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

أعرب أيمن كرم الأمين العام المشارك للاتحاد العالمى المسيحى للطلبة، عضو لجنة الصلاة عن سعادته لمشاركة فريق كورال من الصم وضعاف والسمع في فعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة الذى تستضيفه الكنيسة الأسقفية بمصر القديمة برئاسة المطران منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية في مصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي.





وقال الأمين العام المشارك للاتحاد العالمي المسيحي للطلبة - خلال كلمته في احتفالية الصلاة من أجل الوحدة - إن فريق الكورال الذى قدم الترانيم اليوم يضم بين أعضائه أفراد من جميع الكنائس المصرية من مختلف الطوائف، مقدما الشكر للأنبا مارتيروس الأسقف العام لمنطقة شرق السكة الحديد والأب بولس جرس الأمين العام لمجلس كنائس مصر والقس رفعت فكرى الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط.





واستعرض "كرم" تاريخ ودور مجلس كنائس الشرق الأوسط، وقدم نبذة حول مجلس كنائس مصر والدور الذى يقوم به منذ تأسيسه، مقدما الشكر للأب إيميل راعى الكنيسة الأسقفية بمصر القديمة لاستضافته فاعليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة.





واستضافت الكنيسة الأسقفية بمنطقة مصر القديمة فعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة الكنسية تحت عنوان "يوم الشباب" بمشاركة ممثلين عن الطوائف المسيحية المصرية.





شارك في فاعليات اليوم نيافة الأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد، والأب بولس جرس الأمين العام لمجلس كنائس مصر والقس رفعت فكرى الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والقمص برسوم فريد كاهن كنيسة ابى سيفين بمصر القديمة، والقس بطرس فؤاد أحد كهنة منطقة شرق السكة الحديد، والأب جورج سامى من كنيسة الأقباط الكاثوليك بالخصوص، وجرجس صالح الأمين العام الشرفى لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وأيمن كرم الأمين العام المشارك للاتحاد العالمى المسيحى للطلبة وعضو لجنة الصلاة، وأمير إبراهيم عضو اللجنة المسكونية للشباب، أميرة إدوارد عضو اللجنة المسكونية ونورا إدوارد المنسق الإعلامي للاتحاد العالمي المسيحي للطلبة ، والمهندس عادل ملاك عضو اللجنة المسكونية للشباب، وليديا إبراهيم عضو اللجنة المسكونية.



