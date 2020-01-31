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منوعات

سيدة بـ زي ميكي ماوس تسحل حارسة أمن بلكمات سريعة.. شاهد ماذا حدث

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:47 م
صدى البلد
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أحمد شريف

صورت سيدة ترتدي زي  الشخصية الكرتونية الشهيرة ميكي ماوس ، وهي تعتدي بعنف على حارسة  أمن بمدينة لاس فيجاس الامريكية.


ويبين الفيديو الذي نشر عبر موقع الصور الشهير انستجرام السيدة وهي ترتدي ملابس شخصية والت ديزني تدخل في شجار عنيف مع حارسي أمن أحدهما سيدة.


وتظهر السيدة وهي تنهال باللكمات على حارسة الأمن تردي جاكيت اسود مدونا عليه حراسة،  لتتصاعد الامور بينهما وتتبادلًا الضرب المبرح وسط ذهول المارة الذين حاولوا الفض بينهما.


وكانت السيدة التي ترتدي زي شخصية والت ديزني بادرت حارسة الأمن بلكمات سريعة وقوية، جعلت الحارسة في حالة من الارتباك وغير قادرة على حماية نفسها من وابل هذه اللكمات.


وفي النهاية تم سحب السيدة من اعلى حارسة الأمن بعد أن أسقطتها على الأرض.


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