اهم الأخبار.. مصر والسودان وإثيوبيا تتفق على 3 نقاط بينها ملء سد النهضة على مراحل.. قمة مصرية فلسطينية في القاهرة غدا

بعد جولات من المفاوضات المضنية والشاقة بين وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة البنك الدولي، وآخرها جولة المفاوضات التى عقدت فى واشنطن والتى امتدت لأربعة أيام كاملة خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣١ يناير ٢٠٢٠، صدر بيان مشترك عن الدول الثلاث أشار إلى توصل الوزراء إلى اتفاق حول الموضوعات التالية:





أعلن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، سيلتقي غدا السبت، الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبيل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب.





أكد الدكتور خالد شريف، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للتكامل والتنمية الإقليمية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له دور كبير في تشجيع ودفع النشاط الاقتصادي في القارة الأفريقية أثناء العام الذي تولت مصر خلاله رئاسة الاتحاد الأفريقي.





نشر الفنان محمد رمضان صورة تجمعه مع ابنه علي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.





اعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء،حاكم دبي، عن تبنيه حفل صناع الأمل، قائلا، مشروع انساني عظيم سيذهب ريعه لمشروع مستشفى البروفيسور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب الخيري في مصر والهدف أن يصنع الحفل أملا جديدا لآلاف القلوب المحتاجة لرعاية.





تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة لمنزل بالمنوفية مرسوم عليه علم نادى الزمالك.





لقي الصحفيان أحمد منسي وزكية هداية مصرعهما في حادث أليم اليوم ليلحقا بزميلتهما رحاب بدر في أقل من ٤٨ ساعة.





ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي لم يستبعد أن يعلن تشكيل جيش أوروبي موحد صباح الغد، أي غداة خروج بريطانيا نهائيًا من الاتحاد، والمقرر أن يصبح نافذ المفعول اعتبارًا من منتصف ليل اليوم.





شاركت الفنانة هنادي مهنى صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة شتوية ساحرة، وهو ما دفع متابعيها للتعبر عن مدى حبهم الشديد لها، و أشادوا بأناقتها.





تصدرت الفاشونيستا السعودية بدور البراهيم مؤشر البحث جوجل فى السعودية فور إعلانها خبر آثار جدلا واسعا عبر وسائل السوشيال ميديا.





إنزال علم بريطانيا من مبنى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.. فيديو

أفادت قناة "العربية" بأنه تم إنزال علم بريطانيا من مبنى الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، تمهيدًا للإعلان الرسمي لخروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.





أعلنت شركة مياه الشرب عن انقطاع المياه غدا من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء عن 27 منطقة في القاهرة لإجراء صيانة بمحطة المرج.





قال ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر السياسي، لم يسبق لى التعامل مع رجل الأعمال محمد أبو العينين، ولكن يكفينى وجود مشروع قناة صدى البلد والتى لها دور كبير فى مواجهة التيار المتطرف.



