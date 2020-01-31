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محمد ممدوح: صورنا العارف في ماليزيا قبل ظهور كورونا

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:50 م
محمد ممدوح
محمد ممدوح
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عبد الخالق صلاح
قال الفنان محمد ممدوح، إنه قدم العديد من الأعمال الفنية بمختلف أنواعها، ولكنه يفضل الأعمال الكوميدية مهما كانت صعبة، مضيفا: «مش سهل إنك تضحك حد». 

وتابع خلال حلقة اليوم من برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامي «رامي رضوان»، أن الأدوار الفنية التي يجسدها الممثل لابد أن تؤثر عليه وتترك فيه أثرا سواء كانت طيبة أو شريرة أو كوميديا أو أي نوع من أنواع الشخصيات.

وتحدث ممدوح عن علاقته بنجلته كاميليا، وكيف يصبح معها طفل، ويلعب معها ويتعاون مع والدتها؛ مؤكدا أن عمرها لم يتجاوز العامين ولكنها تحب الأفلام وخاصة بنك الحظ.

وأشار ممدوح إلى أنه عائد من سفر لتصوير عدد من المشاهد في فيلم الجديد العارف بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومحمد ممدوح.

وأكد ممدوح أن الفيلم يصور في ماليزيا، وبعد عودته إلى القاهرة تم تعليق الطيران بسبب فيروس كورونا.
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