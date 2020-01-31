أخبار البرلمان | 8 رسائل من عبد العال لـ الرئيس والحكومة والنواب.. انتفاضة برلمانية لوفاة طفلة الختان

إنفوجراف.. 8 رسائل من رئيس البرلمان لـ السيسي والحكومة والنواب

شهد مجلس النواب، الأسبوع الماضي، نشاطا برلمانيا مكثفا تضمن الموافقة على قانونين، واتفاقيتين وجلسة رقابية برلمانية بحضور وزير التنمية المحلية، فضلا عن الإعلان عن تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الكينية، ووضع حجر أساس أكاديمية المحاماة.

لوثوا شرف مهنة الطب.. برلمانية تعلق على وفاة الطفلة ندى ضحية الختان

قالت ميرفت الشرقاوي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الدولة قامت بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية من أجل التخلص من المعتقدات الفاسدة الخاصة بختان الإناث، والبرلمان اصدر أيضا، تشريعا خاصا بتشديد عقوبات الختان، وهو قانون الطفل.





برلمانية: فيروس كورونا بعيد عنا ومصر متخذة كل الاحتياطات اللازمة

قالت "عبلة الهواري" عضو مجلس النواب، إن مصر بعيدة تماما كل البعد عن دائرة فيروس كرونا و السلطات المصرية في حالة استعداد تام فوزارة الصحة أنشأت مناطق حجر صحي في المطارات للكشف على العائدين من أي منطقة من مناطق شرق أسيا والصين التي تعتبر الموطن الأم للفيروس وعدم دخول أي شخص حامل للمرض إلى الأراضي المصرية للتصدي لهذا الفيروس.

نائبة الصعيد تطالب بشطب طبيب الختان من النقابة بعد وفاة الطفلة ندى





بعد أن تجرد أب من كل معاني الرحمة والإنسانية وقام بالتوجه بطفلته ندي البالغة من العمر 12 عامًا إلى عيادة طبية خاصة لإجراء عملية ختان لها الأمر الذي أدى إلى وفاة الطفلة ندى أثناء إجراء العملية، طالبت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، عن محافظة سوهاج شطب الطبيب الذي قام بإجراء العملية من نقابة الأطباء.

بعد وفاة طفلة أسيوط .. تعرف على عقوبات ختان الإناث فى القانون





تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن حادث وفاة طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، أثناء إجراء طبيب بعيادته الخاصة عملية ختان لها داخل إحدى العيادات الخاصة بقرية الحواتكة مركز منفلوط، محافظة أسيوط.





لمواجهة كورونا.. برلماني يطالب بزيادة بدل عدوى الأطباء إلى 3000 جنيه

تقدم النائب خالد أبو طالب عضو مجلس النواب، باقتراح إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وهالة زايد وزيرة الصحة والسكان بزيادة قيمة بدل العدوى المقرر للأطباء وهيئة التمريض ليتراوح من 1200 جنيه إلى 3 آلاف جنيه.



