AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حلو المكان لـ تامر حسني تقترب من 51 مليون مشاهدة على يوتيوب

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:48 م
تامر حسني - حلو المكان
تامر حسني - حلو المكان
Advertisements
سعيد فراج
حققت أغنية "حلو المكان" لـ تامر حسني 50 مليونا و978 ألف، مقتربة من 51 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على "يوتيوب" في 20 ديسمبر الماضي. 

أغنية "حلو المكان" لـ تامر حسني، من فيلمه الجديد "الفلوس"، الذي تم عرضه بالسينما، 25 من ديسمبر، ضمن موسم رأس السنة. 

وتقول كلمات الأغنية: "حلو المكان .. يا صحاب زمان .. جينا الليلادي هنسهر فيه ونغني كمان .. متجمعين ومنورين .. وحشاني فعلًا قعدتنا ولمة زمان .. هنقضي يوم .. ضحك وهزار ..ودماغنا رايقة ولسة شباب محناش كبار.. ومتدفعوش .. عندي الحساب .. وهنمشي اول ما يقولوا طلع النهار عايزين نولع الدنيا .. والليلة نفرح كلنا .. مش طالبة حزن ولا ثانية .. ولا هم يدخل وسطنا".

أغنية "حلو المكان" كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو، وميكساچ عبد الرحمن شوقي، وماستر أمير محروس.

فيلم الفلوس "بطولة تامر حسني بجانب زينة، وعائشة بن أحمد وخالد الصاوي، وعدد آخر من الفنانين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حلو المكان لـ تامر حسني تحصد 18 مليون مشاهدة على يوتيوب

حلو المكان لـ تامر حسني يتخطى 22 مليون مشاهدة على يوتيوب

حلو المكان لـ تامر حسني يتخطى 24 مليون مشاهدة على يوتيوب

حلو المكان لـ تامر حسني تتخطى 26 مليون مشاهدة على يوتيوب

«حلو المكان» لـ تامر حسني تتخطى 33 مليون مشاهدة على يوتيوب

حلو المكان لـ تامر حسني تتخطى 40 مليون مشاهدة على يوتيوب

ترشيحاتنا

مواجهات الأهلي والهلال فى دوري الأبطال.. تاريخ وأرقام

ابنة الراحلة ماجدة تكشف عن عدد زيجات أمها.. فيديو

بسبب مباراة مصر.. عقوبة قاسية من الاتحاد الإفريقي لليد ضد تونس

هنا يرقد جثمان الطفلة ضحية الختان بأسيوط .. صور

مفاجأة في وفاة 5 عمال بالجيزة.. تفاصيل جديدة كشفتها التحريات الأمنية

قرار عاجل بشأن الأطعمة والسلع الغذائية الواردة من الخارج بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رد فعل الملياردير بيل جيتس على زواج ابنته من الشاب المصري

لقطات من المران النهائي للأهلي استعدادا للهلال السوداني

سيدة تختنق حتى الموت أمام ابنتها أثناء تناول الطعام.. وهذه آخر كلماتها