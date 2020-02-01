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نورا إدوارد: نجتمع لنصلي من أجل وحدة الكنائس

السبت 01/فبراير/2020 - 04:16 ص
نورا إدوارد المنسق
نورا إدوارد المنسق الإعلامي للاتحاد العالمي المسيحي للطلبة
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سامح سلام
أكدت نورا إدوارد المنسق الإعلامي للاتحاد العالمي المسيحي للطلبة أن الوحدة تنبع من المحبة، والمحبة مسئولية، فلا حب بدون مسئولية، فهي تجسد هذا الحب بطريقة عملية في حياتنا اليومية.

وقال نورا إدوارد – خلال كلمته في احتفالية "أسبوع الصلاة من أجل من الوحدة" والتي استضافتها اليوم الكنيسة الأسقفية بمصر القديمة برئاسة المطران منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي – إن المحبة ليست فقط شعور أو كلمات بل مواقف وقرارات وتحمل نتائج، وأن هذه المحبة المسئولة موجهة نحو الذات والآخر والله.

وتابعت قائلة، نجتمع  لنصلي من أجل وحدة الكنائس، ونتمنى أن نشارك جميعا في هذه الصلاة، ليس فقط الحاضرين هنا أو رؤساء الكنائس ولكن الجميع، كل كنيسة بمسئوليها أجمع، بشعبها أجمع، ورجاء الجميع وليس فقط نخبة.

وأضافت هذا ما نصلي له اليوم، أن يوحد الرب رغبتنا وإرادتنا لهذا الرجاء، يوحد أبناء الطوائف أجمع شعبا وكهنة ورهبانا وراهبات وقسس ومطارنة وأساقفة وخدام، الكل يرغب، الكل يصلي.

واستضافت الكنيسة الأسقفية بمنطقة مصر القديمة فعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة الكنسية تحت عنوان "يوم الشباب" بمشاركة ممثلين عن الطوائف المسيحية المصرية.

شارك في فعاليات اليوم نيافة الأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد، والأب  بولس جرس الأمين العام لمجلس كنائس مصر والقس رفعت فكرى  الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والقمص برسوم فريد كاهن كنيسة ابى سيفين بمصر القديمة، والقس بطرس فؤاد أحد كهنة منطقة شرق السكة الحديد، والأب جورج سامى من كنيسة الأقباط الكاثوليك بالخصوص، وجرجس صالح الأمين العام الشرفى لمجلس كنائس الشرق الاوسط، وأيمن كرم  الأمين العام المشارك للاتحاد العالمى المسيحى للطلبة وعضو لجنة الصلاة، وأمير إبراهيم عضو اللجنة المسكونية للشباب، أميرة إدوارد عضو اللجنة المسكونية ونورا إدوارد المنسق الإعلامي للاتحاد العالمي المسيحي للطلبة ، والمهندس عادل ملاك عضو اللجنة المسكونية للشباب، وليديا إبراهيم عضو اللجنة المسكونية.

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