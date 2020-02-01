بعد فيلم إبراهيم الأبيض.. محمد ممدوح: انتظروني في العنكبوت مع أحمد السقا

قال الفنان محمد ممدوح، إنه يشارك مع الفنان أحمد السقا في فيلم العنكبوت، موضحا أنه التعاون السينمائي الثاني مع السقا بعد فيلم إبراهيم الأبيض.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامي «رامي رضوان»، إنه انتهى من تصوير مشاهده في الفيلم، ولا يعرف متى يعرض الفيلم، معلمنا أنه لا يهتم إلا بتجسيد شخصية ومذكرتها بطريقة جيدة.





وأشار ممدوح، أنه من الفنانين الذين لا يجيدون التعامل مع السوشيال ميديا، ولكنه مؤخرا كلف مكتب بإدارة حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي.





وأكد ممدوح، أن الممثل في امتحان طويل جدا ويحكم عليه الجمهور في النهاية ، هل هو كان ممثل قوي أدي دوره بقوة أم لا.





ونوه ممدوح، إلى أن الأدوار الفنية التي يجسدها الممثل لابد أن تؤثر عليه وتترك فيه أثر سواء كانت طبية او شر أو كوميديا او اي نوع من انواع الشخصيات.



