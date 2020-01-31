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رياضة

أسامة عرابي: الأهلي قادر على التأهل رغم صعوبة مواجهة الهلال.. فيديو

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:53 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أكد أسامة عرابي لاعب الأهلي الأسبق، على صعوبة مواجهة الهلال السوداني بآخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها غدا.

وقال عرابي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد "المواجهة صعبة للغاية، خاصة وان احد الناديين سوف يخطف بطاقة التأهل لدور ربع النهائي".

وأردف: سوف يشهد اللقاء حضورا جماهيريا كبيرا من الجانب السوداني وسوف يعود بكل تأكيد لمصلحة الفريق المضيف.

وتابع: على رغم من صعوبة المباراة ولكن الأهلي قادر على خطف بطاقة التأهل بخبرات لاعبيه.

وعن التشكيل المتوقع قال: اعتقد انه لن يختلف كثيرا عن تشكيل الأهلي أمام النجم الساحلي، باستثناء لاعب أو اثنين.

وافصح : اتوقع ان يتواجد ديانج والسولية بوسط الملعب، ومن امامهما قفشة، ووليد سليمان سوف يكون له دور كبير بخبراته، ومن الممكن أن يأتي كهربا كورقة رابحة بديلة، خاصة مع اقتراب أجاي ومروان محسن من المشاركة.
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