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تعليم

جامعة الزقازيق تشارك في الملتقى الرياضي الأول للوافدين

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:57 م
الملتقي الرياضي الأول
الملتقي الرياضي الأول للوافدين
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تشارك جامعة الزقازيق في الملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية والذى تنظمه جامعة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية بالتعاون مع الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي خلال الفترة من ٣١ يناير الى٤ فبراير .

وجرى الاستعداد لهذا الملتقى بالتعاون بين وحدة رعاية الوافدين بالجامعة والإدارة العامة لرعاية الشباب وإدارة رعاية الشباب بالمدن الجامعي وذلك تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة ، والدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور عبد المنعم نافع المشرف العام على قطاع شئون التعليم والطلاب .

و انطلق وفد جامعة الزقازيق صباح الجمعة تحت إشراف الدكتور محمد نبيه المدير التنفيذي لإدارة الطلاب الوافدين يرافقه الدكتور عماد شومان بالإدارة العامة لرعاية الشباب وأمير محمد سمير بالمدن الجامعية .

واستقبلت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، وفود الجامعات المصرية المشاركين، علي أنغام السمسمية .

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