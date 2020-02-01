البريكست من صبيحة الاستفتاء إلى ليلة الخروج.. قصة عاصفة هوجاء أطاحت باستقرار بريطانيا والقارة العجوز لمدة 3 سنوات ونصف.. الاتحاد الأوروبي يودع المملكة المتحدة للمرة الأخيرة.. والجزء الأصعب لم يأت بعد

المرحلة الانتقالية تبدأ منذ لحظة الخروج حتى نهاية العام الحالي

البريكست زلزل 3 حكومات متعاقبة في بريطانيا

تشاؤم بخصوص إمكانية التوصل لاتفاق تجارة حرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

بريطانيا تفقد مزايا لا تقدر بثمن بخروجها من السوق الأوروبية المشتركة





بحلول منتصف ليل الجمعة، تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي نهائيًا، بعد عضوية دامت 47 عامًا، في واحد من أكبر التحولات السياسية والاقتصادية التي شهدتها القارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.





ووافق البرلمان الأوروبي، الأربعاء الماضي، على اتفاق البريكست بأغلبية 621 صوتًا مقابل اعتراض 49 صوتًا، بعد جدل حام داخل قاعة البرلمان.





وتضع خطوة اليوم حدًا لحالة اضطراب عصفت بالسياسة البريطانية منذ الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، وسببت حالة من الضبابية بشأن مستقبل الاقتصاد البريطاني، فضلًا عن توتر مستمر مع الاتحاد الأوروبي نجم عن الخلاف بين الطرفين حول شروط الخروج.





وبحلول اللحظة المحددة لخروج بريطانيا رسميًا من الاتحاد الأوروبي الساعة الحادية عشرة مساء الجمعة بتوقيت جرينتش، تبدأ "المرحلة الانتقالية"، التي تظل بريطانيا خلالها عضوًا بالسوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي، بينما تنخرط في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لصياغة اتفاق للتجارة الحرة بينهما.





وحددت الحكومة البريطانية موعدًا نهائيًا آخر العام الحالي للتوصل إلى اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي، لكن مراقبين كثر يرون أن الفترة المتاحة للتفاوض (أقل من عام) هي فترة أقل من اللازم، وفي حال عدم توصل الطرفين لاتفاق فقد تضطر بريطانيا لاعتماد شروط منظمة التجارة العالمية للتجارة مع الاتحاد الأوروبي، ما يعني وضع حواجز تجارية بين الطرفين، الأمر الذي سيؤثر سلبًا على اقتصاد بريطانيا والاتحاد معًا.





أما كيف وصلت الأمور إلى هنا فتوضحه السطور التالية؛ ففي 23 يونيو 2016 صوت الناخبون البريطانيون في استفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وجاءت نتيجة الاستفتاء صادمة للكثيرين داخل بريطانيا وخارجها، إذ صوت 51.9% من الناخبين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، مقابل 48.1% صوتوا لصالح البقاء في التكتل.





ولعل من صدمتهم نتيجة الاستفتاء قد فاتتهم ملاحظة الشعور المتنامي لوقت طويل في أوساط البريطانيين بالتشكك في جدوى البقاء جزءًا من الاتحاد الأوروبي، ذلك الشعور الذي غذته الأحزاب والصحف المناهضة للوحدة الأوروبية بخطابها الشعبوي والوطني المتشدد.





ولعبت مخاوف البريطانيين إزاء تدفق المهاجرين إلى بلادهم وفق شروط الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، واحتمال انضمام تركيا إلى التكتل الأوروبي، لعبت دورًا أساسيًا في حسم خيار معظم الناخبين البريطانيين لصالح تفضيل الخروج من الاتحاد.





وفور ظهور نتيجة الاستفتاء، قدم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون استقالته من منصبه وتنحى عن رئاسة حزب المحافظين، لتخلفه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي في رئاسة الحكومة والحزب، وخلال فترة عهدها التي امتدت حتى 24 مايو 2019، ظلت ماي عاجزة عن تمرير اتفاق للخروج توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي في البرلمان البريطاني، وفشلت لثلاث مرات في إقناع أغلبية أعضاء البرلمان البريطاني بالموافقة على الاتفاق، ما اضطرها في النهاية لطلب تمديد المهلة الممنوحة للخروج من الاتحاد الأوروبي واللحاق بسلفها، متنحية عن رئاسة الحكومة والحزب.





ووافق الاتحاد الأوروبي على طلب ماي لتمديد المهلة الممنوحة للخروج إلى 31 أكتوبر 2019، وبموازاة ذلك فاز وزير الخارجية السابق بوريس جونسون بزعامة الحزب، التي أوصلته بشكل آلي إلى رئاسة الحكومة، ليتوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي لشروط الخروج منه، لكنه ظل لأشهر عاجزًا بدوره عن تمرير الاتفاق في البرلمان، وإن تبنى موقفًا أكثر تشددًا من ماي، متوعدًا بتنفيذ الانسحاب من التكتل الأوروبي في 31 أكتوبر 2019 بأي ثمن، التهديد الذي سرعان ما تراجع عنه بحلول الموعد المذكور دون نجاحه في تمرير الاتفاق في البرلمان، ما اضطره لطلب تمديد آخر من الاتحاد الأوروبي لموعد الخروج النهائي، الذي تحدد ليكون نهاية يناير 2020.





وخلال الفترة الانتقالية التي من المقرر أن تنتهي بنهاية العام الجاري، تبقى بريطانيا عضوًا بالسوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي ريثما تتوصل لاتفاق على شروط التجارة مع الاتحاد الأوروبي، لكنها ستنسحب من تمثيلها في مؤسسات ووكالات وهيئات الاتحاد، وإن كان قانون الاتحاد الأوروبي سيظل ساريًا على أراضيها وستظل تدفع مساهمتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي حتى نهاية الفترة الانتقالية.





لكن ما هو مؤكد، وما أكد الاتحاد الأوروبي على تكراره مرارًا، هو ان طبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية بين بريطانيا والتكتل الأوروبي ستتغير بشكل جوهري، وربما للأسوأ، إذ لن تعود بريطانيا بعد انتهاء الفترة الانتقالية تتمتع بالمزايا التي كانت توفرها عضوية السوق الأوروبية المشتركة.





وتهدف السوق الأوروبية المشتركة إلى تأمين حرية تتنقل البضائع ورؤوس الأموال والخدمات والعمالة بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ومع طاقة سكانية إجمالية لدول الاتحاد تبلغ 500 مليون مواطن ومستهلك، فإن مزايا عضوية السوق الأوروبية المشتركة وحرية الحركة بين أعضاء الاتحاد لا تقدر بثمن.