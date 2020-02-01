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تعليم

جامعة قناة السويس تحصد المركز الأول في كرنفال أسبوع فتيات الجامعات

السبت 01/فبراير/2020 - 12:15 ص
جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس تحصد المركز الأول في كرنفال أسبوع فتيات ال
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الفيوم - نبيل أبو السعود
قال الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم أن جامعة قناة السويس حصدت المركز الأول في عروض كرنفال الأسبوع الخامس للفتيات على مستوى الجامعات المصرية والذي أقيم بجامعة الفيوم اليوم الجمعة.
وحصدت جامعة طنطا المركز الثاني في عروض الكرنفال تلتها جامعة المنيا في المركز الثالث وجامعة دمياط في المركز الرابع.
 
وأضافالدكتور  أحمد جابر شديد أن الكرنفال كان متميزا على مختلف الأصعدة حيث حرصت كل جامعة على تمثيل محافظتها بشكل مشرف وبما يعبر عن ثقافتها وعاداتها وتقاليدها بالإضافة إلى العروض الفنية المتنوعة والسيارات المزدانة بالأعمال الفنية.

 وانطلقت العروض من رحاب جامعة الفيوم مرورا بالاستاد الرياضي واختتمت رحلتها بجدارية ميدان السواقي الذي تتميز به محافظة الفيوم.
جامعة قناة السويس تحصد المركز الأول في كرنفال أسبوع فتيات الجامعات
جامعة قناة السويس تحصد المركز الأول في كرنفال أسبوع فتيات الجامعات
جامعة قناة السويس تحصد المركز الأول في كرنفال أسبوع فتيات الجامعات
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