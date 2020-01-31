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رياضة

أخبار الزمالك.. الاتحاد القطري يستفز الأبيض.. وحالة وحيدة لنقل السوبر الإفريقي

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:59 م
صدى البلد
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نور عادل
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة 31 يناير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالآتي:
 
أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، عن إقامة مباراة السوبر الإفريقي، الذي يجمع بين ناديي الزمالك والترجي التونسي، المقرر إقامته في 14 فبراير المقبل، على ملعب استاد الغرافة.

نشر الاتحاد القطري لكرة القدم، صورة لأول تذكرة لمباراة السوبر الإفريقي، الذي يجمع بين ناديي الزمالك والترجي التونسي، المقرر إقامتها في 14 فبراير المقبل، على ملعب استاد الغرافة.

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، علي مطالبة لاعبيه بضرورة استغلال الفرصة في مباراة أول أغسطس الأنجولي غدًا السبت بدوري أبطال افريقيا.

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي تحذير لاعبيه من الإنذارات، في مباراة أول أغسطس الأنجولي غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عن حالة وحيدة تؤدى إلى نقل مباراة السوبر الإفريقي المقرر أن يجمع بني نادي الزمالك والترجي التونسي يوم 14 فبراير القادم من قطر إلى دولة أخرى.
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