محمد ممدوح يحكي قصة تعرفه على بقرة: خلتني أحلبها واجيب خيرها

قال الفنان محمد ممدوح، إنه خلال تصوير فيلم بنشتري راجل، تعلم حلب البقرة والتعامل مع الحيوانات في المزرعة.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامي «رامي رضوان»، أن البقرة الموجودة في الفيلم قام بحلبها والتعرف عليها قبل التصوير، مرددا: «أنا والبقرة عرفنا بعض وخلتني حلبتها واجيب خيرها».





وأشار ممدوح، إلى أنه من الفنانين الذين لا يجيدون التعامل مع السوشيال ميديا، ولكنه مؤخرا كلف مكتب بإدارة حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي.





وأكد ممدوح، أن الممثل في امتحان طويل جدا ويحكم عليه في النهاية الجمهور، هل هو كان ممثل قوي أدي دوره بقوة أم لا؟.





وعرض رضوان تقريرا مصورا عن آراء الجماهير في الأعمال الفنية التي يقدمها الفنان محمد ممدوح.