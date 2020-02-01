تعليق قوي من هاني حتحوت على الأجواء الجماهيرية قبل موقعة الأهلي والهلال السوداني..فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن الأهلى هو المرشح الأوفر حظا للتأهل إلى ربع نهائى دوري أبطال أفريقيه على حساب الهلال، وفقا لمعطيات الفنيات الثقة والتاريخ .





وأضاف الإعلامي هانى حتحوت من خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدي البلد»، إن حالة التوتر والشد والجذب، والحماس الجماهيري، التى ظهرت الفترة الأخيرة، زالت جميعها فور بعثة الأهلى للسودان، ليصبح الملعب هو الفيصل، بعيدا عن أجواء الشحن.

ويلتقي الأهلي مع الهلال فى التاسعة مساء غدٍ السبت، على استاد الجوهرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل، بأية نتيجة، من أجل التأهل للمرحلة التالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، علما أن الأهلي يتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط.، بينما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 9 نقاط.