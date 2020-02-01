خلال فعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة الكنسية.. كنائس الشرق الأوسط: الكنيسة الأرثوذكسية قدمت شهداء على مدار 2000 سنة.. الاختلاف بين البشر إرادة إلهية.. ننحاز دومًا لنضال الشعب الفلسطيني

فريق كورال الصم وضعاف السمع يشارك في أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

منير حنا: الكنيسة الأرثوذكسية قدمت شهداء على مدار 2000 سنة

أمين كنائس الشرق الأوسط: الاختلاف بين البشر إرادة إلهية

رئيس الطائفة الإنجيلية يقوم بجولة رعوية في كنائس أسيوط

كنائس الشرق الأوسط: ننحاز دومًا لنضال الشعب الفلسطيني وندعو الضمير العالمي لصحوة تعيد الحقوق لأصحابها









استضافت الكنيسة الأسقفية بمنطقة مصر القديمة فعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة الكنسية تحت عنوان "يوم الشباب" بمشاركة ممثلين عن الطوائف المسيحية المصرية.





وترأس الصلاة المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى، بالاشتراك مع فريق الترانيم الأبرشية.





وقال المطران منير حنا، خلال كلمته: "نحن هنا اليوم وسط الشباب للصلاة من أجل وحدة الكنيسة، فوحدتنا هنا هى وحدة الهدف وهو الكرازة بالإنجيل وتلمذة العالم ومعرفة الله".





وأضاف أن التنوع والتعددية غنى، فالوحدة ليست فقدانا للهوية، فهناك بعض الشباب تتحدث دائما عن فكرة لا للطائفية ظنا منهم أن هذا يساعد على الوحدة، وهذا لا يساعد على الوحدة إطلاقا وإنما يجعل الشباب غير منتمى لعائلته الصغرى ومن ثم عائلته الكبرى الكنيسة.





وأوضح المطران منير حنا أن الكنيسة الأرثوذكسية وعلى مدار ٢٠٠٠ سنة قدمت شهداء كثيرين ولولا هؤلاء الشهداء الذين قدموا أرواحهم لم يكن مسيحيين في مصر، وقدمت الكنيسة تقليد وتعليم الآباء والرسل الذين حاولوا الحفاظ على الإيمان.





وأكد أن الكنيسة الكاثوليكية أعطتنا بعدا آخر للعمل المسكونى، والكنيسة الإنجيلية جاءت بالفكر المستنير والإصلاح، والكنيسة الرسولية والخمسينية جاءت بمواهب الروح القدس، وجاءت الكنيسة الأسقفية تجمع بين التقليد والإصلاح، فهى كنيسة كاثوليكية ومصلحة في نفس الوقت، لافتا إلى أن الوحدة ليست الانصهار والذوبان ولكن الأساسيات والتمسك بها يجعلنا فى وحدة.





وقال القس رفعت فكرى، الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط، إنه يشكر الله لأنه خلق البشر مختلفين ومتنوعين، وإن هذا لاختلاف إرادة إلهية.





وأضاف القس رفعت فكري – خلال كلمته في احتفالية أسبوع الصلاة من أجل من الوحدة والتى استضافتها الكنيسة الأسقفية بمصر القديمة برئاسة المطران منير حنا، رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي: "ساعدنا يارب أن نقدر هذا التنوع وأن نحترم الاختلاف، سامحنا على كل تعصب وتجريح وإساءة وأن نقترب لشخصك و بهذا نقترب بعضنا البعض ونقدم المسيح للعالم".





من جانبه، قال الأب بولس جرس، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، إن "البشر عبارة عن أوانٍ مختلفة بن يدي الله وليس علينا إلا أن نفتح قلوبنا وعقولنا ليعمل انسكابك فينا".





وأضاف: "علمنا أن نكون كلنا أعضاء في جسد واحد، وعلمنا أن نقبل ونحب بعضنا بعضا، وافتح عيون قلوبنا لكي نستقبل نورك وحبك الذي انسكب في قلوبنا ليعلم الجميع أنك أرسلتنا نورا للعالم وملحا للأرض"، مقدما الشكر لكل كنيسة بأسمها من أجل خدمتها في كل مكان.





وأعرب أيمن كرم، الأمين العام المشارك للاتحاد العالمى المسيحى للطلبة، عضو لجنة الصلاة، عن سعادته لمشاركة فريق كورال من الصم وضعاف والسمع في فعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة الذى تستضيفه الكنيسة الأسقفية بمصر القديمة برئاسة المطران منير حنا، رئيس الكنيسة الأسقفية في مصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي.





وقال الأمين العام المشارك للاتحاد العالمي المسيحي للطلبة - خلال كلمته في احتفالية الصلاة من أجل الوحدة - إن فريق الكورال الذى قدم الترانيم اليوم يضم بين أعضائه أفراد من جميع الكنائس المصرية من مختلف الطوائف، مقدما الشكر للأنبا مارتيروس، الأسقف العام لمنطقة شرق السكة الحديد، والأب بولس جرس، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، والقس رفعت فكرى، الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط.





واستعرض "كرم" تاريخ ودور مجلس كنائس الشرق الأوسط، وقدم نبذة حول مجلس كنائس مصر والدور الذى يقوم به منذ تأسيسه، مقدما الشكر للأب إيميل، راعى الكنيسة الأسقفية بمصر القديمة، لاستضافته فعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة.





شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس، الجمعة، في احتفال تنصيب القس أنيس أنسي على كنيسة بني عديات البحرية بأسيوط بحضور القس توما فخري، رئيس مجمع ملوي الإنجيلي، وقيادات المجمع.





كما قام رئيس الطائفة الإنجيلية في افتتاح كنيسة التتالية الرسولية بديروط أسيوط، بحضور القس ناصر كتكوت، الرئيس العام للكنائس الرسولية، وعدد من القيادات الدينية والشعبية من رجال الدين والقيادات التنفيذية بمحافظة أسيوط.





وفي عزبة شحاتة بملوي المنيا شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في احتفال تنصيب القس مدحت زخاري قسًّا جديدًا لكنيسة عزبة شحاتة بملوي المنيا بحضور قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر.





كما شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في لقاء خاص مع شيوخ مجمع المنيا الإنجيلي بمقر مركز إطساسنتر، لمناقشة أهم القضايا الخاصة بالخدمة والعمل اللاهوتي والكنسي.





وأكدت الأمينة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتورة ثريا بشعلاني موقفها تجاه ما اصطُلِح على تسميته بـ "صفقة القرن"، مشددة على أن فلسطين قضية حقّ ومن غير المقبول التعامل مع هذه القضيّة بطروحات المقايضات والمساومات التي تغتال جوهر نضال الشعب الفلسطيني لإقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقيّة، وتمتّع لاجئيه في الشتات بحق العودة.





وقالت الدكتورة ثريا بشعلاني – في بيان صادر عن مجلس كنائس الشرق الأوسط - منذ العام 1948 والشعب الفلسطيني ينزف والشرق الأوسط متوتّر بالحروب والصراعات، وقد آن الأوان لتحقيق سلامٍ لكن ذاك المبني على العدل والعدالة بعيدًا من التسويات الآحادّية التي تضرب عرض الحائط بقرارات الأمم المتحدة ذات الصِلة.





وختمت: "إنّ مجلس كنائس الشرق الأوسط إذ ينحاز كما دومًا الى دعم نضال الشعب الفلسطيني يدعو الضمير العالمي إلى صحوة ضمير تُنهي الظلم وتعيد الحقوق لأصحابها، ويشدّد على انتهاج مبادرات بنّاءة واستمرار الصلاة حتّى تحقيق سلام العدل المنشود".





يشار إلى أن مجلس كنائس الشرق الأوسط، مقره في العاصمة اللبنانية بيروت، وهو هيئة دينية تضم العائلات الكنسية الأربع في الشرق الأوسط وهى، الأرثوذكسية والأرثوذكسية المشرقية والإنجيلية والكاثوليكية، وللمجلس مكاتب أخرى في عدد من المدن من بينها القاهرة وعمان والقدس.





ويهدف المجلس إلى العمل على تعزيز روح الوحدة المسيحية بين الكنائس المختلفة في المنطقة، وذلك من خلال توفير سبل الحوار فيما بينها وإقامة الدراسات والأبحاث المشتركة التي تشرح تقاليد الكنائس الأعضاء، وإقامة الصلوات المشتركة لاسيما أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس المسيحية.





شارك في فاعليات اليوم نيافة الأنبا مارتيروس، أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد، والأب بولس جرس، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، والقس رفعت فكرى، الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والقمص برسوم فريد، كاهن كنيسة أبى سيفين بمصر القديمة، والقس بطرس فؤاد، أحد كهنة منطقة شرق السكة الحديد، والأب جورج سامى، من كنيسة الأقباط الكاثوليك بالخصوص، وجرجس صالح، الأمين العام الشرفى لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وأيمن كرم، الأمين العام المشارك للاتحاد العالمي المسيحي للطلبة وعضو لجنة الصلاة، وأمير إبراهيم، عضو اللجنة المسكونية للشباب، وأميرة إدوارد، عضو اللجنة المسكونية، ونورا إدوارد، المنسق الإعلامي للاتحاد العالمي المسيحي للطلبة، والمهندس عادل ملاك، عضو اللجنة المسكونية للشباب، وليديا إبراهيم، عضو اللجنة المسكونية.