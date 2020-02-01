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تعليم

طلاب معاهد الإسكندرية الأزهرية يبدعون في الإنشاد الديني بمعرض الكتاب

السبت 01/فبراير/2020 - 07:01 ص
طالبات معاهد الإسكندرية
طالبات معاهد الإسكندرية الأزهرية
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قســـم التعليــــم
شهد ركن قطاع المعاهد الأزهرية بجناح الأزهر الشريف، فقرات عديدة (الإنشاد الديني) من قبل طلاب وطالبات منطقة الإسكندرية الأزهرية أثناء تنفيذ الورش الفنية التعليمية لطلاب الأزهر والزوار

توجه طلاب الإسكندرية للصعود علي مسرح جناح الأزهر التقديم فقرات متعددة ومتميزة.

تسببت فقرات الإنشاد في قابلية الزوار للحضور والالتفاف حولهم وتصوير الفقرات بالفيديو وسط إعجاب شديد وانبهار الزوار بموهبة طلاب وطالبات الأزهر الإبداعية ودعم الأزهر لهم بنشر مواهبهم وإتاحة الفرصة لهم في مشاركة المجتمع.

وحضر مع الطلاب وفد من المشرفين وهم: وفاء السيد حسن، موجه عام التربية الاجتماعية، ونشوة حسن، عضو فني، ورحاب أحمد، عضو فني، ومديحة الأحمدي، مدربة، وأشرف الجمال، مدرب، وصفاء المنشاوي، مدير العلاقات العامة بالإسكندرية، وبركات متولي، عميد معهد ابو العيون.
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