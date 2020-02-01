محمد ممدوح: أتمنى تجسيد العمدة في الزوجة الثانية

قال الفنان محمد ممدوح، أنه في الأوقات التي لا يعمل بها يكثر من الجلوس مع عائلته وزوجته وابنته؛ مشيرا إلى أنه من عشاق الأفلام القديمة وكان يتمنى أن يشارك في كل الأعمال الفنية في الماضي.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامي «رامي رضوان»، إنه كان يتمنى أن يشارك في فيلم الزوجة الثانية للفنان صلاح منصور، منوها انه من عشاق الكوميديان الكبير فؤاد المهندس .





وأشار ممدوح أنه خلال تصوير فيلم بنشتري راجل، تعلم حلب البقرة، والتعامل مع الحيوانات في المزرعة؛ مشيرا إلى أن البقرة الموجودة في الفيلم قمت بحلبها والتعرف عليها قبل التصوير، مرددا: «أنا والبقرة عرفنا بعض وخلتني حلبتها واجيب خيرها».





وأكد ممدوح، أنه من عشاق المطربة فيروز، والشاب خالد وكل اغاني الراي.