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أخبار العالم

قبل دقائق من الانفصال.. رئيس وزراء بريطانيا يتحدث عن بريكست

السبت 01/فبراير/2020 - 02:16 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، إن واثق "للغاية" من نجاح عملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. 

وأوضح جونسون قبيل دقائق عن خروج بريطانيا رسميًا من الاتحاد الأوروبي: "بريكست بداية عصر جديد من التعاون الودي مع الاتحاد الأوروبي، وواثقون من نجاحتا مهما كانت العقبات". 

وتابع: "خروجنا من الاتحاد الأوروبي بداية لصفحة جديدة من تاريخ بلادنا".

والأسبوع الماضي، صادق مجلس العموم البريطاني نهائيا على اتفاق "بريكست"، لكن مجلس اللوردات طلب إدخال تعديلات عليه، لا سيما فيما يتعلق بحقوق رعايا الاتحاد الأوروبي والأطفال اللاجئين.

وكانت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي قد أبرمت اتفاقا مع بروكسل ينظم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، رفضه مجلس العموم ثلاث مرات، مما دفعها للاستقالة.

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