AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصادر أمنية تكشف حقيقة إطلاق النيران من مجهولين في الشيخ زايد بالجيزة

السبت 01/فبراير/2020 - 12:16 ص
اطلاق العاب نارية
اطلاق العاب نارية
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة، حقيقة إطلاق نيران بمدينة الشيخ زايد.

وقالت المصادر، أن ما تردد من إطلاق أعيرة نارية من مجهولين على الحي ١١ المجاورة الأولي الشيخ زايد بالدراجات النارية عار تماما من الصحة.

وشرحت المصادر أن الواقعة ترجع لاحد الافراح واطلاق العاب نارية من قبل المتواجدين بالزفة، وعلى الفور تم التعامل معهم وتحرير المخالفات المرورية لمن يسيرون بدون رخص قيادة وغيره.

وتنوه الأجهزة الأمنية بالمواطنين تحرى الدقة في نشر أي بيانات او معلومات تخص الشارع، او الامن.

وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، روجت عن وجود أعمال شغب بمنطقة الشيخ زايد، مما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في الشيخ زايد.. جلسة الحسم بين كهربا ومحمود الخطيب

معايا بندقية مرخصة.. نائبة الشرقية تروي تفاصيل إطلاق النار فى فرح ابنتها

ترشيحاتنا

وفاة عروس بالسرطان قبل حفل زفافها من حبيب الطفولة بساعات.. شاهد

مفاجأة غير متوقعة في قضية الاعتداء على فتاة داخل دار أيتام بالشرقية

اخبار الحوادث.. تفاصيل وفاة فتاة بسبب الختان بأسيوط .. مفاجأة في وفاة 5 عمال بالجيزة

رسميا.. مصر والسودان وإثيوبيا يتفقون على 3 نقاط بينها ملء سد النهضة على مراحل

فتيات الدقهلية المغضوب عليهن من الأب يعلنّ مفاجأة أمام النيابة

سر الخلطة .. طريقة عمل شوربة الجمبري خطوة بخطوة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رد فعل الملياردير بيل جيتس على زواج ابنته من الشاب المصري

لقطات من المران النهائي للأهلي استعدادا للهلال السوداني

سيدة تختنق حتى الموت أمام ابنتها أثناء تناول الطعام.. وهذه آخر كلماتها