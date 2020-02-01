مصادر أمنية تكشف حقيقة إطلاق النيران من مجهولين في الشيخ زايد بالجيزة

كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة، حقيقة إطلاق نيران بمدينة الشيخ زايد.





وقالت المصادر، أن ما تردد من إطلاق أعيرة نارية من مجهولين على الحي ١١ المجاورة الأولي الشيخ زايد بالدراجات النارية عار تماما من الصحة.





وشرحت المصادر أن الواقعة ترجع لاحد الافراح واطلاق العاب نارية من قبل المتواجدين بالزفة، وعلى الفور تم التعامل معهم وتحرير المخالفات المرورية لمن يسيرون بدون رخص قيادة وغيره.





وتنوه الأجهزة الأمنية بالمواطنين تحرى الدقة في نشر أي بيانات او معلومات تخص الشارع، او الامن.





وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، روجت عن وجود أعمال شغب بمنطقة الشيخ زايد، مما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين.